ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）

ドイツ 3.059

フランス 3.716（+66）

イタリア 3.883（+82）

スペイン 3.524（+47）

オランダ 3.187（+13）

ギリシャ 3.833（+77）

ポルトガル 3.468（+41）

ベルギー 3.638（+58）

オーストリア 3.334（+28）

アイルランド 3.287（+23）

フィンランド 3.35（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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