ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 3.059
フランス 3.716（+66）
イタリア 3.883（+82）
スペイン 3.524（+47）
オランダ 3.187（+13）
ギリシャ 3.833（+77）
ポルトガル 3.468（+41）
ベルギー 3.638（+58）
オーストリア 3.334（+28）
アイルランド 3.287（+23）
フィンランド 3.35（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 3.059
フランス 3.716（+66）
イタリア 3.883（+82）
スペイン 3.524（+47）
オランダ 3.187（+13）
ギリシャ 3.833（+77）
ポルトガル 3.468（+41）
ベルギー 3.638（+58）
オーストリア 3.334（+28）
アイルランド 3.287（+23）
フィンランド 3.35（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）