ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊８２ｂｐと小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　3.059
フランス　　　3.716（+66）
イタリア　　　3.883（+82）
スペイン　　　3.524（+47）
オランダ　　　3.187（+13）
ギリシャ　　　3.833（+77）
ポルトガル　　　3.468（+41）
ベルギー　　　3.638（+58）
オーストリア　3.334（+28）
アイルランド　3.287（+23）
フィンランド　3.35（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）