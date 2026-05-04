◇MLB ドジャース4ー1カージナルス(日本時間4日、ブッシュ・スタジアム)

ドジャース先発のジャスティン・ロブレスキ投手が無傷の5勝目を挙げ、防御率でナ・リーグトップに立ちました。

今季から本格的に先発に挑戦しているロブレスキ投手は、この日カージナルス戦で今季5度目の先発マウンドに上がり、6回無失点の好投。5勝目を挙げました。

これで防御率1.25となり、規定投球回も満たしたことで、リーグトップに浮上。勝利数でも現在リーグ2位タイにつけています。

現在25歳のロブレスキ投手は、佐々木朗希投手の1歳年上。日々頼もしさが増しています。

またドジャースは今季34試合を終え、チームの先発投手の防御率2.91はヤンキースの2.74に次ぐメジャー全体2位。大谷翔平選手は規定投球回未達ながら防御率0.60、タイラー・グラスノー投手が2.56、山本投手が2.87と、先発陣が好成績を残しています。

▽今季ドジャースの先発を務めた6投手山本由伸 6試合 2勝2敗 防御率2.87大谷翔平 5試合 2勝1敗 防御率0.60グラスノー 6試合 3勝0敗 防御率2.56佐々木朗希 6試合 1勝3敗 防御率5.97ロブレスキ 6試合 5勝0敗 防御率1.25※先発は5試合シーハン 6試合 2勝1敗 防御率5.23