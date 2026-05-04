阪神は４日の中日戦（バンテリン）に３―７で敗れ連勝は２でストップ。先発の門別啓人投手（２１）が今季初となる先発マウンドに臨んだが５回７安打４四球５失点とふるわず敗戦投手となった。

打線は初回に前川の満塁走者一掃適時打で幸先よく３点を先制。今季ここまで６戦全勝と相性のいい井上竜が相手とあり、左翼側に陣取った虎党応援団の間からは早くも楽勝ムードが漂ったが、この日はそうは行かなかった。

門別は先頭・カリステに初球の甘く入った直球を捉えられ中堅フェンス直撃の二塁打を浴びると、次打者・福永にもど真ん中に入った２球目の直球を痛打され中前適時打を献上。たった３球で１点を返されると、いよいよドツボにハマり込んでいく。

続く村松は制球が定まらず四球で歩かせ無死一、二塁。ここで敵主砲の細川と対峙すると、カウント２―０からストライクを取りに行った変化球を弾き返され、白球は右中間スタンドへ…。スコアはあっという間に３―４と逆転。計１２球で打線の援護をすべて吐き出す最悪の立ち上がりとなってしまった。

９連戦真っただ中の虎ベンチはブルペンを温存するためにも初回から投手を代えるわけにはいかない。なおもボスラーに右翼への二塁打を浴びると、ここでマウンドに向かったのは、他ならぬ藤川監督。厳しい表情でグロッキー状態の門別に喝を入れた。

ここから何とか立ち直った門別は２〜５回の４イニングを石伊のソロアーチ１本に抑えたが、リズムを悪くした打線は２回以降の８イニングで２安打無得点と沈黙。初回の攻防における誤算が最後まで響いた。

試合後の門別は「一からやり直しです」と沈痛な表情でこの日の投球を振り返る。マウンド上で指揮官から受けた言葉については「『割り切って変化球も思い切り腕を振っていけ』と。本当にその通りで変化球は全然振れてなかったので。本当に一から考え直さないといけない」と語った。

試合後の藤川監督は「自分で今後、自分の中で磨いていけばいいのかなと思います」と冷静な口調で左腕を厳しく突き放す。自身がマウンドに向かった意図について問われると、腕を振り上げ返答を事実上拒否。「また明日ニューゲームですね」と言い残し、自ら会見を切り上げた。この日の監督会見は２３秒で終了。今季最短となった。