３日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、タレントの大沢あかね（４０）がゲスト出演。美容本を出版するなど、こだわりを持ち「どんどんきれいになっている」と話題になっている美容への思いを語った。

１０代前半からティーン誌の表紙を飾り、バラエティー番組で活躍してきた大沢。２００９年に２３歳で９歳年上の劇団ひとりと結婚。現在１５歳長女、９歳長男、７歳次女の３人の子どもを持つ。

話題となっている美容に興味を持つきっかけを問われると「３人目を産んで、２年くらいお休み（２０１８年から育児休暇）してたんです。その時に自分を向き合う時間が一切なくて、はずかしいんですけど、朝、顔を洗わない日とかあって、鏡を見たら、むくんでる、たるんでる、くすんでる自分がいて、すごくショックを受けたんですよ」と大沢。

「テレビを見ると、みんなキラキラしてて、自分ももっとキラキラしたいなと思って美容を始めた」と語った。

「お風呂でパックしたり、ヨモギ蒸しをしてみたり、サウナポンチョを着て汗を出したりして」コツコツ努力をしてきたという。

そんな大沢への夫の劇団ひとりの反応を問われると「彼はシャイなので、キレイになったねとかは言わないですけど」と恥ずかしそうに前置きしながら、「『最近、きれいになったって言われるんだよね』って言うと、『すごく頑張ってるじゃん、毎日』って言ってくれます」と告白。「それがすごくうれしいですね」と満面の笑みを浮かべて話した。