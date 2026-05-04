俳優の宮沢氷魚(32)が3日、インスタグラムを更新し、2日に放送された日本テレビ系「アナザースカイ」について投稿した。



【写真】思い出深いタスマニアへ 俳優デビューの地で何を思う

同番組では宮沢が俳優デビューの地となった豪州タスマニアへ。右も左も分からなかった当時の心境や、俳優としての10年の歩みを振り返った。



宮沢は「『アナザースカイ』ご視聴ありがとうございました!タスマニアで素敵な旅ができました 見逃した方は、TVer にて見逃し配信中です!ぜひご覧ください!」と感謝の言葉とともに視聴を呼びかけた。



同番組を見たファンからコメントが続々届き、「氷魚さま～っ!!アナザースカイ、とても素敵な番組でした 私が氷魚さまに出会う前の氷魚さまを知ることができて、とても嬉しく思いました 俳優人生のはじめの一歩ですね」「さきほど、ゆっくり観ました～ 話し方も、声も良く、穏やかで品の良さが伝わってきました。この前まで月10で嫌な記者役やっていたとは思えない あと、空気清浄機！って呼ばれてた意味よく分かります笑」「自然体の氷魚君がとても素敵でした 運転している姿も新鮮 タスマニアの景色豊かな光景にも癒されました『ここが僕のアナザースカイ』最高でした」などと宮沢の知られざる一面が見えたことで共感の輪が広がっている。



（よろず～ニュース編集部）