「オリックス−ロッテ」（４日、京セラドーム大阪）

鳥取県がゲームスポンサーとなる『牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー』が開催された。平井伸治鳥取県知事を始め、鳥取県にゆかりのあるお笑いコンビ・ガンバレルーヤ、タレントの上田まりえ、県のマスコットキャラクター「トリビー」らが駆けつけ、名産品の贈呈、始球式などで球場を盛り上げた。

ガンバレルーヤのまひるがセレモニアルピッチに登場。元ソフトボール部のまひるは力強いフォームから速球を投じて、球場は騒然。捕手を務めたよしこは捕球できなかった。また、上田は始球式に登場。サウスポーから美しいフォームで山なりボールを投じたが惜しくも届かず、ワンバウンド。それでも笑顔でマウンドを後にした。

試合前には鳥取県出身・九里亜蓮投手（３４）の「とっとりふるさと大使」の就任式が行われた。同県でプロ野球選手が大使を務めるのは初めてで、九里は「（鳥取県の）白バラ牛乳は１日必ず飲んでましたし、いい牛からできた牛乳だと思っていました」と振り返りながら「大山は有名なスキー場、ゴルフ場もありますし、海や皆生温泉もあるの。そういった（鳥取県の）魅力も伝えていければ」と話した。