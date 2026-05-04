『名演技！』『賢いなぁ』そんなコメントが相次いだわんこの投稿がSNSで話題です。飼い主さんが出かけようとすると「足が痛い」そう訴えてきますが…！？完全に演技派すぎるわんこの行動には驚きと可愛いが詰まっています♡

【動画：出かけようとすると『足が痛い』と訴えてくる犬→仕方なく家の中に戻った結果…『まさかの光景』】

出かけようとすると「足が痛い」とアピール…！？

TikTokアカウント「miyudesu3939」に投稿されたのは、ボーダーコリーの男の子「ソラ」くんの驚きのお姿。この日、外出しようと支度する飼い主さんを見て『お留守番だ…』そう察知したソラくん。

すると足をひょこひょこしながら、歩きづらそうに飼い主さんの元へとやってきたのだとか。その仕草は『足痛いです』とでも言わんばかりですが、さらに驚くべきはソラくんの表情。伏し目がちの切ない目で元気ありませんアピール…。チラリと飼い主さんの様子をうかがうことも欠かしません。

確かに「仮病」を使うわんこもいますが、仕草だけではなく表情も…演技派すぎるソラくんには、驚きを隠せません…！

名演技は終わり！？飼い主さんラブなわんこ♡

この日は外出を取りやめた飼い主さん。ソラくんはすぐに様子が違うことに気づいたものの、ちょっぴり半信半疑な模様。飼い主さんが家の中へ戻ると、疑惑は確信へと変わりました…！

嬉しそうにルンルンと駆け寄り、そのままアタック♡これには「足痛くないじゃん！」と苦笑いせずにはいられません。先ほどの名演技はどこへやら、ご主人様愛は隠すことなどできませんね。

名俳優も真っ青！？ソラくんの演技には「アカデミー賞狙いましょ(笑)」「一緒にいたいもんねぇ」「賢くてかわいい♡」といったコメントが寄せられています。

見て見てアピールが可愛い♪

いじらしい演技を見せたソラくんの、まっすぐなご主人様愛が伝わる別投稿もご紹介！このとき、生後半年ほどのソラくん、飼い主さんとお散歩していると『みてる？』『すごい？』と何度も振り返って笑顔で問いかけてきたのだとか。

少し前までは外に出ても歩かず抱っこ散歩だったため、楽しそうに歩く姿に飼い主さんも感無量だったそう。ソラくんも褒めてほしくて『ねぇねぇ！』と飛びついて満面の笑み…！飼い主さんの笑顔を見て安心したことでしょう。わんこの成長はたくさんの感動を与えてくれますね。

ソラくんのキュートな姿をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「miyudesu3939」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「miyudesu3939」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております