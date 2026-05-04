●大型連休終盤は安定した晴天

●あす5日(火・祝)は二十四節気「立夏」

●すでに真夏に匹敵に強烈な紫外線に 外出時は十分注意を

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きのう3日(日・祝)～きょう4日(月・祝)は、少々ダイナミックな天気変化に…きのう3日(日・祝)は低気圧の通過に伴い、一時雨が激しく降ったり強い突風が吹いた所も。その低気圧が、きょう4日(月・祝)は東日本から北日本方面に離れていったものの、低気圧の後ろ側で等圧線の間隔がやや狭く、次第に晴れ間は戻ってきたものの、風が強い状態が続きました。





また、低気圧から伸びる前線が南西諸島付近に横たわり、きのう3日(日・祝)は奄美地方、きょう4日(月・祝)は沖縄地方の梅雨入りが、気象台から発表されました。南西諸島では、もう長雨の季節に突入です。

そんなダイナミックな天気の動きに比べると、ここからの連休終盤は、わりと穏やかです。あす5日(火・祝)の「こどもの日」、そして、あさって6日(水・振休)は、高気圧に緩やかに覆われて風は穏やかになり、安定した晴天。お出かけには申し分ない陽気となりそうです。



ただし、あす5日(火・祝)は二十四節気の立夏…暦の上では「夏」に突入です。特に、もうすでにこの時期から真夏に匹敵する強力な紫外線に対して、よく晴れるぶん十分注意したいところです。行楽によって屋外に出る時間が普段より長くなる方は特に、うっかり日焼けしないよう気を付けて過ごしましょう。



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あす5日(火・祝)はよく晴れて、行楽などには申し分ない一日に。朝は少々空気ヒンヤリで最低気温1桁の所もありますが、昼間はよく晴れて気温も順調に上昇。日ざしの力強さ、紫外線の強さに夏の訪れを感じる一日となりそうです。





空気がすがすがしいと油断しがちですが、よく晴れると紫外線は強烈です。お出かけの際は入念な日焼け対策をお願いします。





あさって6日(水・振休)も引き続き安定した晴天。連休明けからも、晴れたり曇ったり…金曜日頃は少々雲が厚みを増すものの、しばらくは天気が大きく崩れることはなさそう、と見込んでいます。

この先も朝晩は少々ヒンヤリ空気、一方で日中の気温は度々25度に達する夏日となるなど、朝と昼で大きくなる寒暖差には日々気を付けて過ごしましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

