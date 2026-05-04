【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはゆとりのない様子
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人をひきつける魅力、ゆとりなく何かに追われる様子、そして懸命に活動した証しという、3つの言葉を用意しました。カタカナ語の響きと日本語特有の表現を頭の中でミックスさせながら、共通する2文字を導き出しましょう。
□□しー
あく□□
あ□□さい
ヒント：色気があることを指すカタカナ語。ゆとりなく働く様子。そして、激しく体を動かした後に漂う匂いに対する感想を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せく」を入れると、次のようになります。
せくしー（セクシー）
あくせく
あせくさい（汗臭い）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、洗練された魅力を表す外来語、懸命に、あるいは余裕なく動く様子を示す副詞、そして身体的な感覚に訴える形容詞という、質感の全く異なる言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、言葉が持つ多様なニュアンスを新鮮に捉え直せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人をひきつける魅力、ゆとりなく何かに追われる様子、そして懸命に活動した証しという、3つの言葉を用意しました。カタカナ語の響きと日本語特有の表現を頭の中でミックスさせながら、共通する2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□しー
あく□□
あ□□さい
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正解：せく正解は「せく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せく」を入れると、次のようになります。
せくしー（セクシー）
あくせく
あせくさい（汗臭い）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、洗練された魅力を表す外来語、懸命に、あるいは余裕なく動く様子を示す副詞、そして身体的な感覚に訴える形容詞という、質感の全く異なる言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、言葉が持つ多様なニュアンスを新鮮に捉え直せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)