プレミア移籍が囁かれる上田綺世　エバートン地元メディアから熱い視線…年齢と適応力に疑問の声も「非常に魅力的な補強候補」

得点王をほぼ手中にした上田に様々な噂があがっている(C)Getty Images

今季、エールディビジで26ゴールを記録し、得点王がほぼ確実となったフェイエノールトの上田綺世。シーズンも最終盤を迎える中、海外クラブへの移籍の噂も流れており、プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せていると報じられた。

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上田の来季の移籍先候補として、すでにエバートン、リーズ、トッテナムなどのクラブ名が上がっていることもありイングランド国内でも、日本人ストライカーを巡る報道が熱を帯びてきている。

英メディア『LIVERPOOL ECHO』では現地時間5月3日、上田のプレミアリーグ移籍の可能性について論じるトピックを配信。同メディアの地元クラブでもあるエバートンに対し、上田の獲得を推奨している。

その中では、今季の上田の活躍を伝えるとともに、「ウエダはエバートンにどのような貢献が出来るのか？」などと問いかけており、プレーの特徴をフォーカス。サッカー分析サイト『Comparisonator』からのデータやスタッツを参照し、FWとしてのタイプが「エリア内で強みを発揮するストライカー」であると伝えながら、以下の様な説明を綴っている。

「注目すべきは得点効率。ウエダの90分あたりの得点数は0.86で、マンチェスター・シティFCのアーリング・ハーランド（0.75）を上回る。さらにヘディングでの得点割合は0.31で、空中戦に強いセンターフォワードを好むエバートンにとって魅力的な要素となる」