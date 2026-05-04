「別人だ」堀田真由、金髪マッシュボブ＆“人生初”の鼻ピ姿に反響！ 「なんでそんな可愛いの！？」「新鮮」
俳優の堀田真由さんは5月4日、自身のInstagramを更新。金髪マッシュボブヘアに鼻ピアスをつけた姿を披露しました。
【写真】堀田真由、“人生初”の鼻ピ姿
コメントでは「え!! 全然わからなかったです」「一瞬誰かわからんかった」「別人だ」「新鮮なビジュアルです！！」「まだ別人だと思ってる」「木村カエラちゃんかと思ったら真由ちゃん」「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」「なんでそんな可愛いの！？」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】堀田真由、“人生初”の鼻ピ姿
「鼻ピも似合っちゃう真由ちゃんさすがすぎる」堀田さんは「岸辺露伴は動かない シリーズ最新作【泉京香は黙らない】新人漫画家 西恩ミカを演じております 本日よる9時30〜NHK総合 みてね〜 人生初の鼻ピ」とつづり、5枚の写真を投稿。金髪マッシュボブヘアに“人生初”という鼻ピアスをつけた姿を披露しています。
「3年A組を思い出すビジュアル」4月20日の投稿では、自身が出演し、5月15日公開の映画『君のクイズ』完成披露試写会での白いノースリーブトップスにまとめ髪の清楚（せいそ）な衣装姿を披露している堀田さん。ファンからは「凛とした雰囲気は、大人感たっぷり」「美人なのに優しい感じがする素敵な人だわ」「綺麗過ぎる！」「美しすぎます！！！」「3年A組を思い出すビジュアル かわいい〜」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)