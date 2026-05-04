◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 11-8 広島(4日、横浜スタジアム)

DeNAは2試合連続2桁得点をマークし勝利しました。

前日3日ヤクルト戦で12得点を挙げた打線がこの日も力を発揮。4点を追う2回に広島先発・大瀬良大地投手から5安打を集め同点に追いつきます。

さらに3回には勝又温史選手と蝦名達夫選手のタイムリーで2点勝ち越しに成功。続く4回は勝又選手の2打席連続タイムリー、蝦名選手の第1号2ランなどで5点を挙げ、4回まで早くも13安打11得点の猛攻を見せました。

チームは最終的に16安打を記録。勝又選手が2安打4打点、蝦名選手がHR含む3安打3打点と活躍しました。

先発の竹田祐投手は初回に満塁ホームランを浴びいきなり4点を失うも、以降は立て直して2〜6回は2被安打のみ。5回にソロHRを浴びましたが6回まで投げ抜き、6回96球、5被安打(うち2被本塁打)、4奪三振、2与四球、5失点の内容でした。

7回以降はリリーフ陣の継投に。8回はマルセリーノ投手が押し出し四球で1点を失い、9回は宮城滝太投手が2ランを浴びたものの、最後まで広島にリードを許さず勝利しました。チームは勝率を5割とし、竹田投手が今季初勝利を挙げています。