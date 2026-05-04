柔道男子６６キロ級で、五輪２連覇王者の阿部一二三（パーク２４）が４日、都内で行われた世界選手権（１０月、バクー）の日本代表会見に出席し、「五輪３連覇をするには、この世界選手権は取らないといけない。自分の柔道を出して、一番のピーキングを持ってこられるようにしたい」と覚悟をにじませた。

気持ちは昂ぶっている。２日は、井上尚弥と中谷潤人が対戦したボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチを現地で観戦。２人とも交流があるだけに「無事に終わってよかった」と本音を漏らしつつ、「２人ともボクシング界の頂点。五輪をかけて生きるか死ぬかの戦いをした僕と（丸山）城志郎君のワンマッチのような感じなのかな？と思って見ていた。負けてられないなと思ったし、すごくいい刺激になった」とうなずいた。

競技は違えど、同じ“王者”の立場。井上尚弥の戦い方も参考になった。「隙がなかった。柔道も隙を見せた瞬間にポイントを取られる。研究も、過程も、試合の展開も徹底して勝ちにいくことは大切だなと思った。隙のない阿部一二三を作り上げていきたい」。前回の世界選手権は６年ぶりの黒星を喫して銅メダル。ボクシング界の“世紀の一戦”を学びに、王座奪還を狙う。

３連覇のかかる夢舞台までは２年。６月からは五輪のシード権に関わるポイントレースも始まり、負けられない戦いが続いていく。前回の世界選手権６６キロ級を制した武岡毅（パーク２４）が代表争いで後ろから追ってきているが、一二三は「そういう存在がいなくなったら刺激もないし、勝ちに貪欲にならないと思う」と歓迎。夢の３連覇へ「野村忠宏さんしか達していない領域。パリ五輪よりもワクワクしている」と胸をおどらせた。