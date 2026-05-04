＝LOVE音嶋莉沙、プリーツミニスカ姿で美脚スラリ「お姫様みたい」「ポニーテール最高」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳イコラブメンバー「お姫様みたい」ミニスカ姿で美脚スラリ
音嶋は「対面お話会ありがとう みんなの笑顔に癒された」とつづり、写真を投稿。ポニーテールのヘアスタイルで、首元に大きなグレーのリボンが付いた白のブラウスに、グレーのプリーツミニスカート、白のハイソックスを合わせ、スラリとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿には「莉沙ちゃん優勝」「ポニーテール最高」「お姫様みたいで可愛い」「ふわふわお洋服似合ってる」「笑顔が素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳イコラブメンバー「お姫様みたい」ミニスカ姿で美脚スラリ
◆音嶋莉沙、グレーミニスカ姿で美脚スラリ
音嶋は「対面お話会ありがとう みんなの笑顔に癒された」とつづり、写真を投稿。ポニーテールのヘアスタイルで、首元に大きなグレーのリボンが付いた白のブラウスに、グレーのプリーツミニスカート、白のハイソックスを合わせ、スラリとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
◆音嶋莉沙の投稿に反響
この投稿には「莉沙ちゃん優勝」「ポニーテール最高」「お姫様みたいで可愛い」「ふわふわお洋服似合ってる」「笑顔が素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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