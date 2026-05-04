有村架純、元同居人のサプライズ登場に驚き ほぼ初対面で一ヶ月共同生活「寝起きからお風呂上がった瞬間からずっとカメラで…」
俳優の有村架純が3日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演。元同居人のサプライズ登場に驚いた。
【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。
若い頃、周りと自分を比べてしまい、消極的になってしまいオーディションに落ち続けていた有村。そんな時、事務所の社長から与えられた試練が「カメラマンとの同居生活」。有村は「女性のカメラマンさんだったんですけど、その方と『まず1週間同棲してください』って言われて、『常にシャッターをきり続けてください』っていう。寝起きからお風呂上がった瞬間からずっとカメラで抑えながら1週間過ごした」と回想した。
「1週間で終わると思いきや、社長のOKが出なくて、それで合計1ヶ月くらい…」と語った。驚きながら林が「ストレスはなかったんですか？」と聞くと「ちょっとありました」とはにかみながら打ち明けた。
当時19歳だった有村と当時31歳だったカメラマンはほぼ初対面で同居生活を開始した。カメラマンの存在について有村が「大江さんとの出会いは大きかった」としみじみ振り返った。すると、実は大江氏とリモート中継されていることが明かされ、「え？」と驚く有村。サプライズ登場に驚きつつ、久しぶりの再会に喜んだ。
なお、TVerで見逃し配信中。
【動画】元同居人が秘蔵写真を大公開…有村架純もツッコみ「ちょっとー」
林修が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける有村架純。
若い頃、周りと自分を比べてしまい、消極的になってしまいオーディションに落ち続けていた有村。そんな時、事務所の社長から与えられた試練が「カメラマンとの同居生活」。有村は「女性のカメラマンさんだったんですけど、その方と『まず1週間同棲してください』って言われて、『常にシャッターをきり続けてください』っていう。寝起きからお風呂上がった瞬間からずっとカメラで抑えながら1週間過ごした」と回想した。
当時19歳だった有村と当時31歳だったカメラマンはほぼ初対面で同居生活を開始した。カメラマンの存在について有村が「大江さんとの出会いは大きかった」としみじみ振り返った。すると、実は大江氏とリモート中継されていることが明かされ、「え？」と驚く有村。サプライズ登場に驚きつつ、久しぶりの再会に喜んだ。
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