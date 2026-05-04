全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は４月２８日、都内でシーズン表彰式「ＳＮＯＷ ＡＷＡＲＤ ２０２６」を開催。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉がデコルテ＆肩の部分の透け感が美しいドレス姿で登場するなど、雪上とは印象が一変するドレスやスーツ姿で登場した。

会場をどよめかせたのは、スノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛。胸元に大きいリボンがついた黒いチュールのミニドレスで登場。「勝つではなく、自分の好きな競技をどれだけ伝えたかった。金も銅も取れて幸せもの」と語った。

ハーフパイプ男子で金メダルの戸塚優斗はおしゃれな黒いセットアップでシャツを出したスタイルで登場。さすがのセンスを感じさせた。指にはネイルが光っていた。

ゆるふわウェーブのヘアスタイルも含め、村瀬の揺れる黒ドレスの全身コーデに、ネット上では「可愛い」「あの雪の上で戦ってた姿と、このドレス姿、同一人物って信じられる？」などの声があがっていた。