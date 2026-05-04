＝LOVE大谷映美里、オフショルトップス×ミニスカコーデで美脚輝く「透明感ハンパない」「輝いてる」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月3日、自身のInstagramを更新。参加イベントのオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】指原プロデュース28歳美女「透明感ハンパない」美脚輝くミニスカコーデ
大谷は「かわいい？」「リアルお話し会 ありがとうございました 近くで会えるこの時間が大好き〜！ 優しくていつもキュートな皆さんが大切です」とつづり、5月3日に幕張メッセにて開催されたイベント「＝LOVE 20thシングル発売記念 個別お話し会」のオフショットを多数公開。フリルをたっぷりあしらったピンク色のオフショルダートップスに、スラリとした美しい脚が映えるネイビーのミニスカートを合わせた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「透明感ハンパない」「キラキラ輝いてる」「お姫様だ」「イベントお疲れ様」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
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【写真】指原プロデュース28歳美女「透明感ハンパない」美脚輝くミニスカコーデ
◆大谷映美里、スラリ美脚披露
大谷は「かわいい？」「リアルお話し会 ありがとうございました 近くで会えるこの時間が大好き〜！ 優しくていつもキュートな皆さんが大切です」とつづり、5月3日に幕張メッセにて開催されたイベント「＝LOVE 20thシングル発売記念 個別お話し会」のオフショットを多数公開。フリルをたっぷりあしらったピンク色のオフショルダートップスに、スラリとした美しい脚が映えるネイビーのミニスカートを合わせた姿を披露した。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感ハンパない」「キラキラ輝いてる」「お姫様だ」「イベントお疲れ様」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
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