平子理沙、ミニスカートから美脚スラリ「脚長すぎ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】モデルの平子理沙が5月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのモノトーンスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】55歳モデル「脚長すぎ」ミニスカから美脚スラリ
平子は「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、黒の鞄を肩にかけ、ジャケットの裾からはレースをチラ見せ。同色のミニスカートとショートブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「素敵に歳を重ねてて憧れます」「スタイル抜群」「すごく似合ってる」「脚長すぎ」「りささんのような可愛い女性を目指します」「可愛いが詰まってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳モデル「脚長すぎ」ミニスカから美脚スラリ
◆平子理沙、ミニスカートから美脚スラリ
平子は「ずっと欲しかったCHANEL 25 SMAL L」とつづり、写真を投稿。屋外で撮影された写真では、黒の鞄を肩にかけ、ジャケットの裾からはレースをチラ見せ。同色のミニスカートとショートブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆平子理沙の投稿に反響
この投稿には「素敵に歳を重ねてて憧れます」「スタイル抜群」「すごく似合ってる」「脚長すぎ」「りささんのような可愛い女性を目指します」「可愛いが詰まってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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