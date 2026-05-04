■これまでのあらすじ

義実家で家事の手伝いをしている妻。桜が開花して義母から「花見をしたい」と言われるが、妻は「今年は遠慮したい」と告げる。夫は「去年も楽しくやっただろう」と妻を責めるものの、妻は義母から受けた過去の仕打ちを忘れることはなかった。



義母は体が弱く、夫は子どものころから家事を手伝っていたと聞いています。そんな優しい夫を見て、私も義母と仲良くできたらいいなと思っていたのですが…。

去年、家族で花見に行くことになったとき、義母の指定は少し距離のある場所。さらに手作りのお弁当を用意するようにも言われました。準備は全部、私。それでも、義母に喜んでもらおうと頑張ったんです。しかし当日、あんなに大丈夫だと言い張っていたのに急に「病弱だから歩けない」と言い出し、タクシーを呼んだあげくに「あなたは歩いてきて」って…。これが嫁いびりのスタートだなんて、私はまだわかっていなかったのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)