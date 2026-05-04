『OTODAMA′26』あす5日公演開催を発表「演出部分など万全ではない面もございますが…」
野外ライブイベント『OTODAMA'26』（大阪・泉大津フェニックス）は4日、SNSを更新し、あす5日の公演を開催することを発表した。
【画像】『OTODAMA'26』4日公演中止を発表全文＆予定されていたライブのタイムスケジュール
発表された文書では「「OTODAMA'26」5月5日開催のお知らせ」と題し、「本日残念ながら中止としましたOTODAMA'26ですが、明日5月5日は予定通り開催といたします」と発表。「昨晩の悪天候による影響で演出部分など万全ではない面もございますが、何卒ご了承ください」と補足した。
そして「ご来場されるどなた様も気をつけてお越しください」と呼びかけた。
きょう4日に予定されていた公演について、主催の清水音泉/読売テレビ/サウンドクリエーターは連名で「「OTODAMA'26」開催中止のお知らせ」と題し、「本日予定していましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と報告。5日の公演については「明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします」としていた。
【画像】『OTODAMA'26』4日公演中止を発表全文＆予定されていたライブのタイムスケジュール
発表された文書では「「OTODAMA'26」5月5日開催のお知らせ」と題し、「本日残念ながら中止としましたOTODAMA'26ですが、明日5月5日は予定通り開催といたします」と発表。「昨晩の悪天候による影響で演出部分など万全ではない面もございますが、何卒ご了承ください」と補足した。
きょう4日に予定されていた公演について、主催の清水音泉/読売テレビ/サウンドクリエーターは連名で「「OTODAMA'26」開催中止のお知らせ」と題し、「本日予定していましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と報告。5日の公演については「明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします」としていた。