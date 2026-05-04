【スパゲッティーのパンチョ】100円引きや無料券配布などお得がたっぷり！五反田店がオープニングキャンペーンやるよ《5月5日から》

パンチョは、2026年5月5日に「スパゲッティーのパンチョ 五反田店」を新たにオープン。5月7日までの3日間で、オープニングキャンペーンを実施します。

オープニングキャンペーン後もトッピング特典が続く

パンチョの理念は、「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」。自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むように仕上がり、毎日お店で手作りしているソースは唯一無二の味わいです。

飲食店でにぎわう五反田でも愛されるようにと、肉系トッピングやミートソーススパゲッティー、ナポリタンにミートソースをかけた『ぶっかけミートナポ』など、ナポリタンと肉を楽しめるバリエーションメニューが揃っています。もちろん、パンチョ名物でもある麺量1500gの『星人盛り』もラインアップ。

そんな五反田店で、オープニングキャンペーンが3連続で開催されます。

・第一弾：ナポリタン／ミートソース 100円引き＆パンチョ巾着プレゼント

5月5日から7日までの3日間、『ナポリタン／ミートソース』が100円引きに。割引後の価格は、並〜メガサイズ880円、小サイズ780円です。

さらに、3日間は各日30人限定で、オリジナルデザインのパンチョ巾着がもらえます。

・第二弾：五反田店限定の「トッピング定期券」プレゼント

5月5日から17日までは、1度の店舗利用につきトッピング（240円まで）1品無料になるサービス券がもらえます。有効期限は26年6月末まで。

注意事項は、トッピング無料券に記載の注意書きで確認できます。

・第三弾：公式アプリ登録でトッピングメニュー『王道セット』が無料に

5月31日までにパンチョ公式アプリをダウンロードし、五反田店をお気に入り登録すると、6月1日にトッピング『王道セット』の無料クーポンが配信されます。有効期限は26年6月末まで。

なお、トッピングのみの注文はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部