「エモの最上級」「最強のダチ感がすごい」菊池風磨＆寺西拓人のリリックビデオを公開！「同期コンビ大好き」「一緒に過ごした記憶が…」「平成に戻りたい」コメント続々

【動画】菊池風磨・寺西拓人の“同期”ならではの空気感が「激エモ」と話題

timelesz公式Instagramでは、菊池風磨と寺西拓人によるユニット曲の“Lyric Video”を公開した。

■「エモい」と話題！菊池風磨＆寺西拓人「half & half」

公式Instagramでは、「half & half Lyric Video」とビデオカメラの絵文字を添えて菊池風磨と寺西拓人によるユニット曲「half & half」の動画を投稿した。

4月29日に新体制2作目となるアルバム『MOMENTUM』をリリースしたtimelesz。通常盤のDISC2には、timelesz初のユニット企画曲が収録されている。

「half & half」は、作詞を菊池と寺西、作曲はtofubeats、菊池、寺西と、2人は楽曲制作にも携わった。

今回公開されたリリックビデオでは、映画館と思しき場所での2ショットからはじまる。レストランで食事をしたり、ビルの屋上で語りあったり、カラオケを楽しんだりと距離の近さが感じられ、同期ならではの空気感が流れている。

この投稿には、「最強のダチ感がすごい」「同期コンビ大好き」「激エモ」「溢れ出るダチ感に泣きそう」「エモメロ」「エモの最上級」「二人にしか出せない空気感が最高」など、同期の2人ならではの雰囲気に称賛の声が寄せられていた。

また、「一緒に過ごした記憶が…」「平成に戻りたい」「少し荒い画質がたまらない」など、懐かしい気持ちになったという声も多数見られた。

なお、timelesz初のユニット企画曲は、このほか松島聡・橋本将生・猪俣周杜による「No Map Just Vibes」。佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝「We’re on the Top」も収録されており、また、『MOMENTUM』【初回限定盤B】には、各MVが収録されている。

■動画：「half & half」リリックビデオ

■菊池風磨・寺西拓人がピース！ユニット曲のコメント