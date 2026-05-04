King Gnu勢喜遊＆新井和輝、「THE FIRST TAKE」で“カトパコ”とコラボ ここだけのスペシャルな一発撮り
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、King Gnuのドラム・勢喜遊とベース・新井和輝が、アルゼンチン出身のポップデュオ"カトパコ"ことカトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）とコラボレーションする。きょう4日午後10時よりパフォーマンス動画がプレミア公開される。
【動画】熱い！カトリエル＆パコ・アモロソ×King Gnu勢喜遊＆新井和輝のパフォーマンス
カトリエル＆パコ・アモロソは、昨年、ケンドリック・ラマーの南米ツアーのオープニングアクトに抜擢され、ラテン・グラミー賞にて10部門に初ノミネート、計5部門の受賞を果たしたほか、今年の第68回グラミー賞ではアルバム『パポタ』が最優秀ラテン・ロック、アーバン、オルタナティヴ・アルバム賞を受賞するなど世界的注目を集めるデュオ。日本でも『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』での初来日をきっかけに国内の音楽ファンの間でも熱視線が注がれている。
今回は、同じく『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』に出演したKing Gnuから勢喜と新井がゲスト参加。カトパコの衝撃的なパフォーマンスに魅了されたことをきっかけに、ここだけのコラボレーションが実現したという。このコラボレーションに関しては、SNSでの“匂わせ”も話題となっていた。
パフォーマンスされるのは、リズミカルなビートとキャッチーなフレーズで中毒性のある楽曲「BABY GANGSTA」。ライブの定番曲でありカトリエル＆パコ・アモロソのスタイルが顕著に表れる同曲が、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りで披露される。
【動画】熱い！カトリエル＆パコ・アモロソ×King Gnu勢喜遊＆新井和輝のパフォーマンス
カトリエル＆パコ・アモロソは、昨年、ケンドリック・ラマーの南米ツアーのオープニングアクトに抜擢され、ラテン・グラミー賞にて10部門に初ノミネート、計5部門の受賞を果たしたほか、今年の第68回グラミー賞ではアルバム『パポタ』が最優秀ラテン・ロック、アーバン、オルタナティヴ・アルバム賞を受賞するなど世界的注目を集めるデュオ。日本でも『FUJI ROCK FESTIVAL ’25』での初来日をきっかけに国内の音楽ファンの間でも熱視線が注がれている。
パフォーマンスされるのは、リズミカルなビートとキャッチーなフレーズで中毒性のある楽曲「BABY GANGSTA」。ライブの定番曲でありカトリエル＆パコ・アモロソのスタイルが顕著に表れる同曲が、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りで披露される。