「テツandトモ」がインスタグラム更新

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。お笑いコンビ「テツandトモ」は、8年前の秘蔵写真とともに秘話を明かしている。

大熱狂に包まれた東京ドームで、輝きを放ったのは井上だった。中谷を3-0判定で退けて防衛。33勝（27KO）と無敗レコードを更新した。

試合後にインスタグラムを更新したのはお笑いコンビ「テツandトモ」。8年前の3ショット写真を公開した。

トモによる投稿で「時は遡り…2018年3月。 我々は山梨県の番組のロケで、高尾山の頂上にいました。 そこへ自主トレだったのか、なんと！井上尚弥選手？が走って来られたんです！」とつづった。

「本当に？ 似てる人じゃない？ いるわけないよね？ プライベート？」と困惑する中、勇気を出して声をかけてみると井上本人だったという。

「快く写真を撮らせてくださいました。 8年前、こんな偶然があったんですよ」とし、「奇跡の1枚！感激の1枚！貴重な想い出の1枚です！」と説明した。



（THE ANSWER編集部）