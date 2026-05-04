猫の爪はどう伸びる？仕組みと役割

猫の爪は人間の爪と同じく「角化組織」という組織でできており、定期的に伸び続けます。猫の爪の特徴は「爪を引っ込められる」点にあります。通常は爪を鞘（さや）のように皮膚に収め、必要なときにだけ出して使う仕組みです。この機能によって、猫の爪は鋭さを保ち、獲物を捕らえる、木に登る、身体を防御するといった役割を果たしています。

爪の成長速度はこれまで犬や人間のデータから推測されていましたが、実際の猫での科学的な測定は行われていませんでした。今回の研究では、17頭の室内飼いの成猫を対象に前足と後ろ足の爪の成長速度が初めて測定されました。

結果として、前足の爪は1日あたり約0.13mm、後ろ足の爪は1日あたり約0.08mmと、前足の方が有意に早く伸びることが確認されました。つまり、前足の爪は後ろ足よりも約1.5倍のスピードで伸びるのです。

爪の伸び方の違いが意味すること

この「前足と後ろ足で伸びる速さが違う」ということの理由について、猫の前足は物をつかむ、ひっかく、登るなど細かい動作に使われるため、筋肉や神経の構造が後ろ足とは異なります。そのため前足の爪はより活発に使われ、成長も早いと考えられます。

また、爪の形にも違いがあります。前足の爪は強くカーブして尖っており、獲物をしっかり捕らえるのに適しています。一方で後ろ足の爪は角度が浅く、地面を蹴って走る、ジャンプするなどの動作を支える形をしています。

こうした違いは爪切りのタイミングにも関係します。前足の爪は伸びやすいため、放置すると家具や畳を傷つけたり、巻き爪になって肉球に刺さるリスクが高まります。特に高齢猫や運動量の少ない猫では自然に削れる機会が減るため、こまめな爪切りが必要です。

一方、後ろ足の爪は伸びるのが遅いため、前足に比べると切る頻度は少なくて済む場合があります。ただし、猫によっては後ろ足の爪も鋭く伸び、飼い主やほかのペットを引っかいてしまうことがあるため、定期的にチェックすることが大切です。

健康管理としての爪切りとチェックポイント

猫の爪は単なる引っかき道具ではなく、健康状態を映すバロメーターでもあります。爪を構成する角化組織にはホルモンや代謝産物が少しずつ蓄積されるため、研究では「爪を利用してストレスホルモン（コルチゾール）や性ホルモンを測定できる可能性」が示されています。これは今後、猫の健康チェックに役立つ新しい手法となるかもしれません。

現状で飼い主ができる日常的なケアとしては、定期的な爪切りに加えて、以下の点を観察するとよいでしょう。

爪が伸び、爪の先が鋭く尖りすぎていないか 爪の根元や周囲に赤みや腫れがないか 爪が厚く変形していないか 爪が肉球に食い込んでいないか

これらの異常があれば、単なる伸びすぎではなく、炎症や感染、代謝性疾患などのサインである可能性もあります。特に高齢猫では、腎臓病や免疫異常など全身疾患が爪の成長に影響を与えることもあります。

実際に今回の研究では、猫の慢性疾患や体重などと爪の成長速度の関係が検討されましたが、大きな影響は見られませんでした。しかしながら、病気や生活習慣によって変化が出る可能性は否定できないため、日々のケアでの観察が重要です。

まとめ

猫の爪は前足と後ろ足で成長速度が異なり、前足は特に早く伸びます。定期的な爪切りと観察で、怪我や病気の予防につながります。愛猫の健康を守るために、爪のケアを習慣にしましょう。

（参考文献：Vet Dermatol. 2025 Jun;36(3):362-367.）

(獣医師提供：大西 一輝)