◆第２１３回英１０００ギニー・Ｇ１（５月３日、英国・ニューマーケット競馬場・約芝１６０９メートル、良）

イギリスの牝馬クラシック３冠初戦は、１９頭立てで行われた。３番人気のトゥルーラブ（英国・エイダン・オブライエン厩舎・父ノーネイネヴァー）が、２度目のＧ１勝利を飾った。ウェイン・ローダン騎手＝アイルランド出身、英国拠点＝は７年ぶり３勝目。Ａオブライエン調教師は５年ぶり８勝目とした。勝ちタイムは１分３５秒１４。

同馬はクールモアの生産馬。中団から進め、馬場の真ん中を通って残り１ハロンで先頭へ。そのまま後続を突き放して、先頭でゴールに入った。

昨秋のチェヴァリーパークＳに続く２度目のＧ１勝利で、重賞は５勝目。昨年は１番人気で８着に敗れた米Ｇ１のブリーダーズＣジュベナイルターフスプリント（芝１０００メートル）など、スプリント路線に使われてきたが、初めてのマイルで結果を出した。

また、Ａオブライエン厩舎は２頭出しで、１番人気のプリサイスは伸びを欠いて７着。昨秋のブリーダーズＣジュベナイルフィリーズターフを取り消していたが、Ｇ１の２勝を含む４連勝で今回のレースに臨んでいた。同厩舎で３番人気のトゥルーラブが勝つ結果となった。

６番人気タイのエボリューショニスト（シェーン・フォーリー騎手）が２着。９番人気のヴェネチアンレース（ジェイソン・ハート騎手）が３着に続いた。

英１０００ギニーの１着賞金は２９万７７２８ポンド（約６２８４万円）。

世界の名伯楽の勝利にＳＮＳでは「まぁ競馬系のこの手の問題はオブライエンってやっときゃ大体正解です」「オブライエン厩舎、こうやって本命がコケても二の矢も強いから侮れん」「トゥルーラブ強スギィ！」「去年から追ってたからクラシック制覇してくれてうれしい」などコメントが寄せられている。