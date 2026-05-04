ヤクルトは４日、神宮で行われる７月２４日からの広島３連戦で「ＴＯＫＹＯ燕（えん）プロジェクト」の第２弾を開催すると発表した。

２６日はスペシャルゲストとして、ガールズグループＭＥ：Ｉ（ミーアイ）が来場。リーダーのＭＯＭＯＮＡがファーストピッチを務め、試合前には８月５日発売予定の４ＴＨ ＳＩＮＧＬＥ「花咲く道」をフルパフォーマンスで披露し、５回表終了後に実施するつばみ＆Ｐａｓｓｉｏｎダンスタイムにもメンバー全員が登場し、「勝利をいただくキャッツ・アイダンス」をコラボパフォーマンスする。７回表終了後のスワローズのラッキーセブンでも、グラウンド上で東京音頭に合わせて傘振りを行い、球場を盛り上げる。

ＭＯＭＯＮＡは球団を通して「ＭＥ：Ｉが歴史あるこのプロジェクトに今回携わることができて、本当に光栄に思います。東京ヤクルトスワローズの皆さんが最高の試合をできるよう、私たちもパフォーマンスで会場全体のボルテージを上げるべく、全力で頑張ります！そして私ＭＯＭＯＮＡは人生初のファーストピッチ！ 今から心臓がバクバクしていますが、練習して気合を入れて挑みたいと思います！」とコメントを寄せた。