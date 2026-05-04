右足の蜂窩（ほうか）織炎からの復帰を目指すソフトバンクの正木智也外野手（26）が4日、オリックスとのファーム公式戦に「3番・指名打者」でスタメン出場。3打席立ち、3打数1安打だった。

「全体的なバッティングやスイングの感じは、すごく良い形で振れていると思います」

0―0の初回2死、オリックスの先発・川瀬の3球目、132キロのスライダーを捉えて中堅へ二塁打を放った。「初球は振らないでおこうと思っていました。初球がボール球で次の球から振ろうと思って、良いスイングを仕掛けられたので“いけるな、状態いいな”と乗っていきながら入れました」と約1カ月半ぶりの打席を振り返る。その後は一邪飛、右飛に終わったが、「ピッチャーとの対戦もイメージ通りに入ることができました」と感覚の良さを口にした。

3月17日の中日とのオープン戦（みずほペイペイドーム）では7回に逆転1号3ランを放つなど、開幕スタメンを目指してアピールを続けていた。しかし翌18日に右足の炎症で戦線離脱。20日に患部の手術を受けて24日に退院し、リハビリ練習を続けていた。

患部の傷口がなかなか塞がらず、想定よりも復帰が遅れた。「結構時間がかかってしまって、少し焦りもありました。早く結果を出したいし、早く試合に戻りたいという思いで（きょうを）迎えました」。リハビリ期間が長くなったからこそ、オープン戦の良い感覚を練習で落とし込んできた。あす5日は守備につく予定で、オリックスとの3連戦を終えて正式に2軍合流となる。今季1軍初昇格に向けて、大きく前進している。