ゴールデンウィーク後半、5月4日の午後5時半現在の高速道路の状況です。夕方になり、各地の行楽地から戻る人たちなどの影響でしょうか、淡路島から神戸、大阪方面へ向かう車などで渋滞が発生しています。

日本道路交通情報センターなどによりますと、淡路島から神戸方面へ向かう神戸淡路鳴門道の上りは、遠田バス停付近で10キロ、その先、東浦IC付近で15キロ、さらに舞子トンネル付近で6キロの渋滞です。

その先の阪神高速3号神戸線東行きも混んでいます。湊川ジャンクション付近を先頭に4キロ、さらに深江付近を先頭に12キロの渋滞となっていて、淡路島から神戸・大阪方面に向かう車が断続的に渋滞となっています。

いっぽう、徳島道は事故の影響で徳島ー藍住間が上下とも通行止めになっているということです。

名神高速道路の上り線は、京都東インターチェンジ付近で12キロ、瀬田東を先頭に3キロの渋滞です。

名神下りは瀬田西インターチェンジ付近を先頭に7キロなどの混雑となっています。

このほか、中国自動車道の上り線・宝塚西トンネル付近で11キロ、阪和道の上り・高倉山トンネル付近で10キロの渋滞です。

都心部に戻る車の渋滞が増えています。夕暮れ時は交通事故が起きやすく、長時間の運転による疲れに注意し、早めのライト点灯を心がけるとともに、こまめに休憩を取り、安全運転をお願いします。