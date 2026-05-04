MEGBABY「想像の上の上いく布の小ささだった」ハワイでの紐ビキニ姿公開「目のやり場に困る」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】モデルで実業家のMEGBABYが5月3日、自身のInstagramを更新。ハワイでの水着姿を披露し、話題となっている。
【写真】三代目JSBメンバーの43歳元パートナー「刺激が強すぎる」布面積が少ないSEXY紐ビキニ姿
MEGBABYは「My body is so happy in this sun」とつづり、ハワイで過ごす様子を複数枚の写真で公開。「試着せずに買ったら 想像の上の上いく布の小ささだったの」と明かし、鮮やかなピンク色のビキニ姿を披露した。ビキニは首の後ろと背中で紐を結ぶタイプで、ボトムもサイドが紐になったデザインとなっている。
さらに、「でもハワイって無敵すぎて 普通に着てる私って気持ちはハンコック」と、人気漫画『ONE PIECE』のキャラクター、ボア・ハンコックに例えつつ、「ハワイだし、あり？ｗ」とユーモアを交えてコメントした。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「異次元のスタイル」「目のやり場に困る」「刺激が強すぎる」「セクシー」「リアルなハンコックが居た」「紐ビキニが似合うのがすごい」といった反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
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【写真】三代目JSBメンバーの43歳元パートナー「刺激が強すぎる」布面積が少ないSEXY紐ビキニ姿
◆MEGBABY、試着せずに購入した水着ショット公開
MEGBABYは「My body is so happy in this sun」とつづり、ハワイで過ごす様子を複数枚の写真で公開。「試着せずに買ったら 想像の上の上いく布の小ささだったの」と明かし、鮮やかなピンク色のビキニ姿を披露した。ビキニは首の後ろと背中で紐を結ぶタイプで、ボトムもサイドが紐になったデザインとなっている。
◆MEGBABYの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美しさ」「異次元のスタイル」「目のやり場に困る」「刺激が強すぎる」「セクシー」「リアルなハンコックが居た」「紐ビキニが似合うのがすごい」といった反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
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