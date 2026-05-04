【7位〜12位】5月5日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。



恋愛運

話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友だちと一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！



金運

お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。



ラッキーアイテム：小さめのポーチ



ラッキーカラー：ピンクゴールド 恋愛運話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友だちと一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！金運お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。ラッキーアイテム：小さめのポーチラッキーカラー：ピンクゴールド

【8位】乙女座 総合運：★★☆☆☆

日頃から大切に思っている人に、今日は連絡をしてみて。一緒に過ごすことができるとベストです。話を聞いて「こう思うよね」などと相手の気持ちを代弁すると、絆がグッと深まるでしょう。あなた自身の心も穏やかになります。



恋愛運

喜びにも悲しみにも、向上心にも疲れにも、深く共感できる恋愛運の日です。あなたが相手の気持ちを理解することで愛が深まり、関係が前進するでしょう。「わかるよ」と寄り添うときは、相手の表情を真似しながら、そっとボディタッチを。



金運

｢もっと稼ごう｣という気持ちでお金に向きあうと、お金とのつながりがどんどん増えていきそうな運気の日です。ほんの小さなことでも、副業やアルバイトに目を向けてみて。大きな収入を生み出す入り口になる可能性大。



ラッキーアイテム：オルゴール



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

次に旅行をしたい場所、次に買いたい物など、未来の楽しみについて考えるといい運気。楽しみなアイディアが、どんどん広がりそうです。その明るい気分でするべきことに取り組むと、最高に集中できます。朝のうちに未来の計画を立ててみて。



恋愛運

スローペースを意識するといい恋愛運。恋人のお願いに、すぐに「いいよ」と返事をしたり、片思いの相手に慌てて連絡をしたりするのはNG。なにがベストかじっくり考えて。意識してゆっくりと話すと、より深く理解しあうことができます。



金運

貯金や運用など、将来を見据えてお金の計画を立て直すといい運気です。現状を客観的に見るだけでなく、最新情報をチェックしてみてください。改善できる部分を発見できるはず。また｢今日は買い物はしない｣と決めると金運UP！



ラッキーアイテム：スチール製家具



ラッキーカラー：パープル

【10位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

いつもは少しも気にならないことに「疲れる」「ちゃんとしなければ」と、今日は感じてしまいそう。肩の力を抜けば、リラックスしていいのだと気づくでしょう。時々深呼吸をしたり「気にしない、気にしない」と声に出したりすると〇。



恋愛運

関係をどうしたいのか、なにを言いたいのか、あなた自身のなかで心が揺れやすい恋愛運です。特に、発言には注意して。「こうする」と極端なことを言って、すぐに後悔するかもしれません。今日は、大切な話は避けるといいでしょう。



金運

｢絶対に儲かるから｣などと、副業の話を持ち掛けてくる人が現れるかもしれません。ただ、聞いているだけで疲れてしまい、金運ダウンの可能性。最初から断る前提で話を聞き、少しでも隙があったらキッパリとNOを伝えてください。



ラッキーアイテム：ミネラルウォーター



ラッキーカラー：ライラック

【11位】牡牛座 総合運：★☆☆☆☆

ポジティブな想像もネガティブな想像も、浮かんだら一気に膨らみやすい運気です。だからこそ、うれしいことや楽しいことを思い描くのが大切。前向きなイメージを広げていけば、それを実現するためのアイディアも思いつくでしょう。



恋愛運

恋人に自由を奪われている、心に土足で踏み込まれている…そんな気分になりそうな恋愛運。つい感情をぶつけそうになるかもしれませんが、深呼吸を。穏やかに話したほうが、自分の時間や自由をたくさん確保できます。



金運

平和な金運の1日です。コーヒーをごちそうしてもらえるなど、ちょっとしたラッキーもあるかも！ただ、誰かに貸したお金や物を｢早く返して｣と催促すると金運ダウン。｢そのうち返ってくる｣とおおらかに構えておきましょう。



ラッキーアイテム：ヘッドホン



ラッキーカラー：ワインレッド

【12位】蟹座 総合運：★☆☆☆☆

目標達成に向けて、とことん自分を追い込める日です。それをストレスではなく充実感にするためには、休憩を挟みながら物事に取り組むのがポイント。また、ひと休みするときには、自分を労う気持ちを忘れずに。



恋愛運

ほかの人は気づいていない魅力を発見できそうな日。恋の相手に対して「素敵だな」と感じたら、真っ先に本人に伝えてください。その部分に気づいてもらえたということが、相手にとっては大きな喜び。関係も進展しそうです。



金運

きちんとお金のことを計画すると、金銭面について心が落ち着いていく日です。なににどれだけのお金を使うのがバランスがいいのか、それを改めて見直してみて。ただ、厳しすぎる計画を立てないことが大きなポイントです。



ラッキーアイテム：Tシャツ



ラッキーカラー：アイボリー