オーストラリアを訪問中の高市首相はアルバニージー首相と会談し、エネルギーの円滑な流通を図ることなどを確認しました。

今回のオーストラリア、その前に訪問したベトナムに共通するテーマは、中東情勢や中国を意識した「資源外交」です。2つのポイントがあります。

1つめは、首相周辺の言葉を借りれば「お互いがウィンウィンになる」形で、資源や物資の融通を確認したことです。オーストラリアは、日本にとってLNG（＝液化天然ガス）の最大の輸入先ですが、実はオーストラリアも、軽油やガソリンなど、精製が必要な石油製品の調達を日本などに頼っています。

ホルムズ海峡の封鎖状態が続きエネルギー確保が不可欠な中、両国は特にLNG、石炭、そして液体燃料の円滑な流通を支援することを、共同声明に盛り込みました。

高市首相

「我が国にとっても待ったなしでの課題への対応で協力強化を確認できたということは、現下の中東情勢の中で大きな成果だったと考えております」

また、これに先立ちベトナムとも、製油所の原油調達を日本が金融面で支援することで一致しています。これは日本はベトナムから人工透析用チューブなど医療に関わる石油関連製品を輸入していて、こうした製品の安定供給につながります。

──日本と相手国と、双方にメリットがあるということですね。2つ目のポイントはなんでしょうか？

2つめは、レアアースなど重要鉱物の供給網強化を両国と確認したことです。オーストラリアとベトナムは、いずれもレアアースの埋蔵量で世界トップ10に入ります。経済的威圧を強める中国への依存度が高いレアアースの調達先の「多角化」につなげる狙いです。

日豪会談では、日本企業が参画する重要鉱物の開発案件6つを、両政府が優先事業に選定しました。