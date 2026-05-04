「春季高校野球兵庫大会・決勝、報徳学園７−１高砂」（４日、姫路ウインク球場）

報徳学園が３年ぶり１２回目の優勝を果たした。打線は初回、相手の失策からチャンスを作り、４点を先制。五回と八回にも追加点を挙げた。先発の沢田悠佑投手（３年）は３安打１３奪三振１失点で完投した。

同大会を制したのは、阪神・今朝丸が２年生で決勝・滝川二戦に先発した23年以来。以降は２４年の選手権兵庫大会は優勝したが、昨年は春季兵庫大会、選手権兵庫大会おに東洋大姫路に敗れ、準優勝。秋季兵庫大会でも東洋大姫路に準々決勝で敗れていた。大角健二監督（４５）は「シルバーコレクターみたいになっちゃってましたんで。それを払拭できたのはほっとしています」と笑顔を見せた。

完投した沢田は昨年の秋季兵庫大会、東洋大姫路との準々決勝でも姫路ウインク球場で先発したが、２回２／３を４失点と振るわなかった。今大会は３回戦・神戸国際大付戦でも完投しており、指揮官は「沢田は去年の秋、ここでくやしい思いをしているので。（完投が）１回きりじゃ彼も自信にできなかったと思う。２回連続でしっかり投げ切れたのでこれからの彼にとって大きな勝利だったんじゃないか」とねぎらった。

左腕も「一回だけじゃみんなにも認めてもらえないと思うので。みんなの助けもあって投げ切れた。自信がつきました」とうなずいた。

報徳は近畿大会への出場権を得た。大角監督は「目指すところは夏の甲子園。そこを見越していったん解体して。近畿大会に照準を合わすわけではないですけど、そこでしっかり抑えて勝って、より一層の自信と力をつけたい」と意気込んだ。