お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、マッチングアプリで実際に使用していたという意外なプロフィール写真を披露し、その飾らない姿が番組で反響を呼んだ。

【映像】話題を呼んだ「盛れてない」プロフ写真

4月30日に放送された『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が開催された。スタジオには稲田のほか、ベッキーや重盛さと美、福留光帆らが集結し、赤裸々なトークを繰り広げた。

現在進行形でマッチングアプリを利用しているという稲田は、「マッチングアプリ、結構女性の写真詐欺が取り上げられがちだと思うんですけど、結構男性の写真詐欺もヒドくないですか？」と小声で切り出した。稲田は、遠くから撮影された写真や、顔の一部しか写っていない“雰囲気系”の男性を例に挙げ、「正面全然違うんですよ」と持論を展開した。

さらに、見取り図・盛山晋太郎が「例えばマッチングアプリのプロフィール、もう目黒蓮。実際会ったらどれぐらい、誰ぐらい？」と尋ねると、稲田は即座に「盛山さん」と回答。これにはスタジオも「別人もいいとこだ」「ヒドいね」と大爆笑に包まれた。

番組後半では、実際に稲田がアプリで使用しているプロフィール写真が公開された。加工が一切されておらず、現在とは異なるヘアカラーこそ今と違うものの、飾らない写真に対し、重盛からは「盛れてない！！」とツッコミが飛んだが、その真意を「実物の方が全然可愛い！」と絶賛。稲田は「私はこれくらい真っすぐ」と、加工に頼らない自身のスタイルを強調していた。