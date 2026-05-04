夜ドラ『ラジオスター』第6週に突入【第21話あらすじ】 大阪のカナデ（福地桃子）にある連絡が入る
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）は、第6週に入る。第21話が、4日に放送される。
【場面カット】『ラジオスター』カナデ（福地桃子）が大阪でおしゃれランチ
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第21話 あらすじ
カナデ（福地桃子）は、大阪で再就職の最終面接の案内をもらい内心迷っていた。能登では、松本（甲本雅裕）がカナデに代わって新しいラジオパーソナリティーを探そうと動き出す。カナデは以前勤めていた会社の後輩とランチをする。キャリアアップを続けていることがうらやましいといわれるカナデだったが…。そして、母親から、この先どうしたいのか聞かれてもうまく答えられないカナデにある連絡が入る。
【場面カット】『ラジオスター』カナデ（福地桃子）が大阪でおしゃれランチ
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
カナデ（福地桃子）は、大阪で再就職の最終面接の案内をもらい内心迷っていた。能登では、松本（甲本雅裕）がカナデに代わって新しいラジオパーソナリティーを探そうと動き出す。カナデは以前勤めていた会社の後輩とランチをする。キャリアアップを続けていることがうらやましいといわれるカナデだったが…。そして、母親から、この先どうしたいのか聞かれてもうまく答えられないカナデにある連絡が入る。