大阪・読売テレビはこのほど、俳優でタレント・香取慎吾の冠バラエティー番組「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）で香取とタッグを組む５月のマンスリーＭＣに初の女性となるお笑いタレント・やす子を起用すると発表した。９日放送分から出演する。

“やす子マンス”の収録は都内の中高一貫校の体育館で行われ、一部の回にはその学校の生徒が進行として参加するという新たな取り組みも実施する。企画のタネとして、中学生たちとともに既に成立している遊びに“たった１つ”要素を加えてその結果を検証する「足してみる」、人気店のシェフが鉄鍋を育てる様子に密着する「育てる」、映画館や食事会など、自分だったらどの席に座るかについてを徹底議論する「座りたい席」、エレベーターの押されすぎてこすれたボタンの先には名店があるのかどうかを検証する「こすれたボタン」の合計４本を送る。

【過去のマンスリーＭＣ】

▼１月 郄比良くるま（令和ロマン）

▼２月 小峠英二（バイきんぐ）

▼３月 カズレーザー（メイプル超合金）

▼４月 出川哲朗

【収録後コメント】

やす子「ＭＣの負担を香取さん一人に背負わせてしまって、香取さんは物すごく大変だったのではないかと思います…。香取さんの懐の深さに助けられました！ さすが百戦錬磨です」

香取「やす子ちゃんは全く大変じゃないのに『大変なんじゃないか』ってずっと気を使ってくださったり、まだ全部終わってないうちから反省ばかりしてる。それが面白かったです（笑）」

やす子「でも、いつもはディレクターさんとかが指示してくれるんですけど、そういうのが全くなかったので新鮮で楽しかったですね」

香取「新鮮で言うと、急に一般の中学生とかが番組を進行するってなかなかないですよね（笑）」

やす子「新鮮だし、上手だし、子どもたちの明るいピュアな笑顔で元気もらえました」

香取「『座りたい席』の回は本当に楽しかった。撮影ってこと忘れて、普通に雑談してるみたいな。でも人生で座るって選択って本当に数えきれないくらいありますもんね」

やす子「私は『こすれたボタン』が印象に残りました。“こすれ度”でランキングが作られてるんですけど、それの納得のいかない感じ含めて楽しんでもらいたいです（笑）」