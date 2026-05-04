◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第２日（４日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

シリーズ戦の第２戦決勝が富士スピードウェイで行われ、ＧＴ５００クラスは４連覇を狙う３６号車の「ａｕトムスＧＲスープラ」（山下健太、坪井翔組）が圧巻の走りで開幕２連勝を飾った。

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トラブルを含め、様々なトピックがあった３時間レースだったが、結局は「ａｕトムスが強すぎる」というところに終結した。

第１戦の岡山で勝利し、４０キロのサクセスウェイトを積んだ状態でのレースとなったが、予選で２位に入り、ポイント獲得を射程圏内に。さすがに１位は厳しいかと思われたが、坪井がトップを守っていた１４号車エネオスルーキーをかわし、昨季最終戦から驚異の３連勝となった。

坪井は「予選で山下選手がめちゃめちゃいいアタックで２番手をゲットできたので」と相棒に感謝を示した上で「１４号車がすごく手強く、なかなかタフなレースだったが、目標としていた開幕２連勝ができてよかった」とすがすがしい表情で語った。