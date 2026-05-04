◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日７―３阪神（４日・バンテリンドーム）

中日は投打がかみ合い、阪神から今季７試合目で初白星。２連勝を飾った。ドラフト１位・中西聖輝投手が、自己最長の７回３安打３失点、９奪三振と好投し、プロ初勝利を挙げた。打線が０―３の初回に４点を奪って逆転し、今季最多７得点でルーキー右腕を援護した。

中西は初回、中前打で先頭・高寺を出したものの、中野と森下を左飛に打ち取った。４番・佐藤を四球で歩かせると、大山への死球で満塁。“智弁対決”となった２０２１年夏の甲子園決勝で対戦した前川に走者一掃の二塁打を浴びた。

課題の立ち上がりに苦戦した右腕だったが、その直後の攻撃だった。カリステと福永の連打で１点を返すと、村松が四球を選んで、無死一、二塁。続く４番・細川が右中間にたたき込む４号３ランで一挙４得点。逆転に成功した。

打線は５回にも、石伊の３号ソロで加点すると、５―３の７回には代打・阿部が中堅手の頭上を超える適時二塁打で２点を奪い、リードを広げた。

援護をもらった２回以降の中西は、走者を背負いながらも要所を締めて、得点は許さなかった。自己最多１１２球で７回を投げ抜いた。８回は藤嶋、９回は斎藤が締めた。