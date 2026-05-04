

熱戦を繰り広げた「おんな相撲」 岡山･鏡野町上齋原

岡山県鏡野町で、28回目の「おんな相撲」が3日に開かれ、女性力士たちが熱戦を繰り広げました。

雨のため、屋内での開催となった「おんな相撲」。中学生から60代まで、県内外から31人が出場し、会場は熱気に包まれました。

過去5回の優勝を誇る永世横綱が、大会初の女性行司を務めました。

悲願の初勝利を掲げて土俵に立ったのは、2025年に還暦を迎えた「目指せ女玉鷲」。

（目指せ女玉鷲）

「今年勝てなかったらもうやめようと思っていましたけど、初めて1つ勝てたのでやっちゃいましょうかね、まだ」

23回目の出場となった「柳腰」は、5回目の優勝と「永世横綱」を目指します。

（柳腰）

「今年は1つ1つ頑張るだけです。最後まで優勝を目指して」

かわいい孫たちの応援を力に勝ち進み、迎えた3回戦。踏ん張りを見せるも力尽き、無念の敗退となりました。

（柳腰）

「この人（星乃山）にやられました。こうなったら優勝してもらわんと」

家族・友人の応援を受け、粘りの相撲を見せたのは12回目の出場で、大関になった経験もある「蓬郷山」。3位決定戦で2025年の横綱に勝ち、「関脇」となりました。

（蓬郷山）

「相手は強いから負けると思ってたけど、思いきりぶつかったら勝てた」

（蓬郷山の娘）

「めっちゃすごかったです。来年は優勝ですね」

見事、横綱の称号を手にしたのは、柳腰を下した初出場の「星乃山」です。

（星乃山の子ども）

「すごいと思います」

「かっこよかった」

（星乃山）

「すごくうれしいです。みんなに応援してもらって、きょう優勝できてうれしいです」

家族の協力を得て週末に練習を続けていたという星乃山。賞金5万円や米30kgなどの優勝賞品が贈られました。

（星乃山）

「（来年も）頑張ります。頑張るよ～」