原油が上昇、ドル買い圧力に ユーロドル一時１．１７１１レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買いがやや優勢。NY原油先物が100ドル台から103ドル台後半へと上昇しており、中東情勢に対する不透明感が示されていることに反応。ユーロドルは一時1.1711レベル、ポンドドルは1.3560レベルと本日の安値を小幅に広げている。ドル円は日本時間昼過ぎに157.25付近から155.72付近まで急落したが、すぐに買い戻されて157円に再び接近している。



USD/JPY 156.93 EUR/USD 1.1713 GBP/USD 1.3560

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