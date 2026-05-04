通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台の高水準、介入警戒感が継続
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台の高水準、介入警戒感が継続
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.16 6.45 8.33 7.54
1MO 8.31 6.05 6.86 6.75
3MO 8.19 6.14 6.92 6.92
6MO 8.37 6.31 7.24 7.29
9MO 8.37 6.41 7.45 7.47
1YR 8.44 6.64 7.67 7.63
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.41 9.42 7.73
1MO 7.43 8.82 7.14
3MO 7.68 8.93 7.18
6MO 8.11 9.34 7.38
9MO 8.37 9.46 7.49
1YR 8.52 9.61 7.63
東京時間16:26現在 参考値
週明けの通貨オプション市場で、ドル円１週間は10.16％での推移。先週から引き続き１カ月以降の8％台を大きく上回る水準となっている。政府・日銀による円安監視体制が続くなかで、介入警戒感が短期変動期待を高めている状況。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.16 6.45 8.33 7.54
1MO 8.31 6.05 6.86 6.75
3MO 8.19 6.14 6.92 6.92
6MO 8.37 6.31 7.24 7.29
9MO 8.37 6.41 7.45 7.47
1YR 8.44 6.64 7.67 7.63
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 8.11 9.34 7.38
9MO 8.37 9.46 7.49
1YR 8.52 9.61 7.63
東京時間16:26現在 参考値
週明けの通貨オプション市場で、ドル円１週間は10.16％での推移。先週から引き続き１カ月以降の8％台を大きく上回る水準となっている。政府・日銀による円安監視体制が続くなかで、介入警戒感が短期変動期待を高めている状況。