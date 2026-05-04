女優黒島結菜（29）が、3日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。ともに出演した北川景子（39）との共通点として、「結婚にこだわっていない」と占われた。

占師の彌彌子さんは黒島について「適度な刺激をパートナーさんが与えてくれるっていう。結婚という形じゃなくてもうまくやれる運命というか、宿命を持っています」と語った。

VTRを見ていたみちょぱこと池田美優（27）は「まさに」と反応し、沢村一樹も「籍入れてないもんね」と宮沢氷魚と“事実婚”の形をとっている黒島の占いにうなずいた。

黒島は宮沢について「そもそもタイプが全然違うので、私にない考えを持ってるから、彼が好きだったものを私も好きだし。そういうところでいい影響、気づかされることは結構ありますね」と夫婦生活を語った。

彌彌子さんは「パートナーさまだけでも満足なんですけど、お子さんが生まれたことによってワクワクするというか、“新たな自分を見つけられる”そういう星を持っている」と占った。

黒島は「やっぱり子育てしていく中で、成長がすごいじゃないですか。その1つ1つを見逃さないで、全部一緒に子どもと共有してやっていきたいっていうのはずっと生まれたときから思ってて。もちろん大変なこともあるけど、基本毎日おもしろいです。楽しいっていうかおもしろい」と育児への充実感を語った。

黒島は24年1月、俳優宮沢氷魚（30）との事実婚と第1子妊娠を発表し、同7月に第1子の誕生を報告していた。