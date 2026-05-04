サッカーJ1百年構想リーグ、ファジアーノ岡山は、おととい（2日）ホームでサンフレッチェ広島との中国ダービーを制し、今シーズン初の3連勝を飾りました。

サポーターの熱気もひときわ高まる中国ダービー。その声援に応えるようにファジアーノは序盤から猛攻を仕掛けます。前半26分、自陣深くでの相手のフリーキックから崩されますが、ここは茺田が右手1本で執念のセーブ。先制点は許しません。

0対0で迎えた後半38分。西川のスペースを突くパスに山根が飛び出し、合わせたのは新加入のレオガウショ。



移籍後初ゴールは値千金の決勝点となり、ファジアーノは今シーズン初の3連勝です。



（レオガウショ選手）

「中国ダービーで勝ち点3がとれて、日本で初ゴールを決められて本当にうれしい。サポーターのおかげで勝ち点3をとることができたので、この勝利を捧げたい」



次節はあさって（6日）、アウェーでV・ファーレン長崎と戦います。

J3のカマタマーレ讃岐は、きのうアウェーでアルビレックス新潟と対戦しましたが、1対2で敗れ6連敗。次節はあさって（6日）、アウェーでカターレ富山との一戦に臨みます。