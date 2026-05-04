◇プロ野球セ・リーグ 中日 7-3 阪神（4日、バンテリンドーム）

開幕からここまで中日戦を6戦全勝としていた阪神。この日は初回以降得点をあげられない中、投手陣の失点も響き、敗れました。

初回の攻撃では、対する中日の先発・中西聖輝投手の前にヒットと四死球で2アウト満塁の好機をつかんだ阪神打線。ここで打席に向かったのは、久々のスタメン起用となった前川右京選手でした。初球のフォークを振り抜いた打球は、センターに抜ける走者一掃のタイムリー2塁打となりました。

3点の援護をもらい、今季初登板を迎えた門別啓人投手でしたが、わずか3球で1失点。さらに四球でランナーをためると、細川成也選手の逆転3ランを浴びます。後続にもヒットを浴びると、藤川球児監督が自らマウンドへ。声をかけられた門別投手は状態を持ち直し、3失点のみで初回を切り抜けました。

援護したい打線でしたが、以降は対する中西投手の前に得点を奪えず。度々得点圏にランナーを進めるも、決定打が生まれません。

そんな中、門別投手は5回に石伊雄太選手のソロHRを浴び失点。3番手・石黒佑弥投手も、代打・阿部寿樹選手の2点タイムリーを浴びるなどで失点を重ねました。

打線はその後も、8回に藤嶋健人投手、9回に齋藤綱記投手をマウンドに迎えるも、得点ならずゲームセット。今季中日戦で初黒星となりました。