福井市でブランド品を狙った窃盗事件が相次ぎ、被害額はおよそ1億2000万円に上るとみられます。防犯カメラには、犯行の一部始終がとらえられていました。

先月30日未明、静まり返った店に怪しい光が。福井市内の高級ブランド店で、3人組が手際よく衣類やアクセサリーを袋に詰め込んでいきます。逃走するまでの時間はわずか2分半。

盗まれたのは、1本200万円以上するデニムやクロムハーツのアクセサリーなど100点以上、被害額はおよそ6000万円に上るとみられます。

また、今月1日未明には別の高級ブランド店に4人組が侵入。店のオーナーによると、クロムハーツの衣類やアクセサリーなどおよそ180点、こちらも総額にして6000万円相当が盗まれたということです。

M's shop オーナー 宮田佳佑さん

「ゴールデンウイーク前なのですごく痛いというのが率直な感想」

侵入経路とみられるのは店舗横にあるドア。

M's shop オーナー 宮田佳佑さん

「勝手口みたいになっている。このドア壊れているけど、バールで開けてこのボードも外して入ってきている」

警察は窃盗事件として捜査しています。