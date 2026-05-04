昨夜、和歌山県で住宅の裏山の木が倒れ、屋根を突き破る被害が出ました。間一髪、無事だった住人が取材に応じました。

【写真を見る】あわや!天井を突き破った木 破片がベッドに散らばる

和歌山県白浜町の住宅。被害があったのは玄関を入ってすぐの寝室です。

倒木が屋根を突き破りベッドに向かって一直線に刺さっています。

「ドーンという音とともにこの木が落ちてきた」住人が語った一部始終

「ここに僕が寝ていたんですよ。昨晩の午後10時40分ごろにドーンという音とともにこの木が落ちてきた」

「状況を理解するのにはだいぶ時間がかかりましたけどね…まさかですよね」(住人・坂本秀之さん)

きのう午後11時前、このベッドの上に仰向けで寝ていた男性のすぐ脇に倒木が突き刺さったのです。

「もうちょっとずれていたら本当にやばかった。危機一髪、生きていて良かった」(住人・坂本秀之さん)

幸い誰にもけがはなく…

当時、家の中には家族5人がいて、木が突き破ってきた寝室には男性と妻の2人がいましたが、幸い、誰にもケガはなかったということです。

(住人)「今は奥さんの実家のほうにお邪魔させてもらって。荷物をちょっとずつ移動して」

「保険は大丈夫そうです。いろいろ責任の所在を探ってもらっている途中。白浜町役場とかいろいろなところに協力いただいて。ちょっとほっとはしていますね、内心」

強風の影響で木が倒れた可能性も

昨夜、白浜町では前線を伴う低気圧の影響で強風注意報が発表されていて、町によりますと強風の影響で木が倒れた可能性もあるということです。

町は今後、くわしく原因を調査するとしています。