クボタスピアーズ船橋・東京ベイOB伊藤邦行が手掛ける“プロップ専門教室”

日本で他に類を見ないラグビースクールがある。2024年に開校した「REAL PROP ACADEMY（リアル・プロップ＝PR・アカデミー）」は、PRの選手を対象に、スクラムだけに特化した教室だ。中高生中心ではあるが年齢を問わずスクラムを極めたい、これからPRに挑戦したいという、むくつけき男たちが集まる。代表を担うのはクボタスピアーズ船橋・東京ベイOBの伊藤邦行。このPR職人に、異色の“スクラム虎の穴”にかける思い、その取り組みを聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

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夕闇迫る埼玉・北与野に並ぶフットサルコート。サッカーアカデミーに集まるスリムな少年たちが駆け回る中に、一角だけ違ったシルエットが一つ、また一つと集まってくる。「すこし太目」の彼らのお目当ては、シュートでも華麗なパスでも、勿論トライでもない。

「はい！ みんな棒のトレーニングから始めましょう」

“校長”役でもある伊藤代表の掛け声を合図に、20人近い生徒たちが円陣を解く。各々が手にした竹刀サイズの木の棒を使いながら、四つん這いになったスクラムの姿勢、スクワットと、黙々とドリルをこなしてゆく。全てがスクラムを組むための基本のメニューだ。やがて2人１組でのゴムベルトを使った姿勢のチェック、1対1の組み合いが3対3となり、最後は5人でのスクラムへ。PRと同じFW第一列でスクラムを組むHOの子供たちへは、スポットコーチとして参画するスピアーズOB杉本博昭らが、スマホでスローイングの動画を撮りながら手取り足取り指導をしている。80分の試合（高校生は概ね60分、中学は40分）の中で、わずか数分だけしかないFW8人の「押し合い」にプライドと意地を賭ける選手たちの“修行”は1時間半に及んだ。

「（ラグビー全般を教える）アカデミーは8年になります。PRアカデミーは、2年前の9月からです。僕も51歳ですが、50歳になる時に得意なものは何かなと考えたんです。パスが得意だったわけじゃないし、キックも上手くない。やはりスクラムだなと。それに、僕自身高校からラグビーを始めて引退するまで、じゃあ誰かにしっかりとスクラムについて教わったのかと考えると、そういう経験ってほとんどないんですね。だから、中高生くらいから基本を学んでいたら、きっと、もっともっと楽しかっただろうなと思ったんです」

現役時代からの愛称は“ペコちゃん”。失礼ながらその風貌からはかけ離れた愛称だが、命名者は現役時代にチームメートだった外国人選手だという。移動中に偶然みかけた洋菓子店のマスコットから付けられたものが、敵味方関係なく今も呼ばれている。現役を引退して14年。最初はクボタでの社業に専念したが、楕円球への情熱は尽きなかった。

「本当はコーチとしてチームに残りたかったが、その枠はなかった。なので、アカデミーでやろうと決めたんです。会社を辞めたのは45歳の時でした」

国内のトップレベルのチームには外国人指導者が大挙流入する中で、コーチのポストもHCが呼んできた外国人が占めていた。上場企業を退社するかなり思い切った選択ではあったが、大きな組織の中でオフィスワークを続けるのも性に合っていなかったこともあり、再びラグビーのフィールドに戻って来た。クボタ社員という安定した仕事を辞めてでもアカデミー経営を選んだのは、チームメートの経験も後押しした。

「クボタにブレンデン・ジョーンズ（FL）というオーストラリア出身の選手がいたんですが、休暇に彼の家に遊びに行ったらラグビーのアカデミーをやっていた。やって行けるのかと思ったが、本人は大丈夫だと言う。そこで、自分も日本でやってみようと帰国して直ぐに辞表を書きました。引退した後も、どこかのタイミングでラグビーでメシを食っていきたいという気持ちがあったんですね」

30人が集うPRアカデミー

2018年に開校した「アライブ・ラグビー・アカデミー」は、いわゆるラグビー全般を教えるスクールだ。スピアーズの拠点である千葉県、そして“ペコ校長”の故郷・埼玉県を中心に、スタート当初の2教室から今春都内に初めて開校した吉祥寺教室を含めて現在7教室、総勢230人の生徒が集まる。そして2年前に念願叶い開校したのが「リアルPRアカデミー」だった。

スクラム一筋の職人タイプ――。そんなイメージの現役時代だったペコさんだが、本当にスクラムにハマったのは34歳のとき。予想外の遅咲きだった。

「現役を続けるか引退するかという瀬戸際の年齢だった時に、ニック・スタイルズがスピアーズのコーチに就任したんです。そこで初めてスクラムをちゃんと教えられました。当時のチームには、2列目に赤塚（隆）さん（元日本代表LO）のような重たい選手がいっぱいいて、正直なところ僕らフロントローは姿勢をとるだけでスクラムを押せたんです。でもニックからは、前の3人がしっかりと押すことにフォーカスするようにすごく厳しく言われたんですね。彼もオーストラリアでは決して大きなPRじゃなかった。だからこそ組む時の姿勢、低く組むことの重要さ、体が小さい中でどうすればいいかを教わりました。スクラムを組むことについて、具体的な数字で示されたのも初めてだった」

スタイルズはオーストラリア代表も経験したPRで、スピアーズでの指導後には古巣クイーンズランド州のスーパーラグビーチーム「レッズ」でもヘッドコーチ（HC）を務めた。コーチとしては、サイズやパワーだけに依存しない合理的で、スクラムを組むためのスキルを重視した指導に手腕を見せた。ペコさんにとっては、現役生活の晩年に出会った“師匠”ではあったが、そこから再びスクラムでの進化を遂げて、本職だったルーズヘッド（左PR）から、押しの強さが求められるタイトヘッド（右PR）も務めて38歳までスクラムを組み続けた。

そんな晩年での進化と、最後はPRの選手に多い首の神経系の怪我が引退に繋がったことも、若い世代を中心とした“スクラム虎の穴”開校を強く後押ししている。

「いい姿勢でスクラムを組むことの大切さを子供たちに教えられれば、すごくいいなと思っていました。それに、僕の場合は最後は首を怪我してしまった。そうならないように教えられれば、若い時からもっと楽しくスクラムを組めると考えたのも、開校のきっかけでした」

「アライブ・アカデミー」は曜日毎に異なる会場で行われ、ペコさんと共にスピアーズの元同僚らが先生役を務めている。一方のPRアカデミーは、今春の吉祥寺教室のオープンまでは週1回、月曜日の午後7時から北与野で行われてきた。このスクラムに特化したスクールの話を最初に耳にした時は、個人的には果たしてどれくらいの需要があるのかと懐疑的だったが、「最初は15人いたらいいくらい。今は30人ほどが通っている」（伊藤）と、予想以上の盛況に驚かされた。

「中高生で、もう（PRをやると）決めている子も多いんです。例えば高校の体験練習に参加した（PR以外の）中学生が、進学予定の高校の監督からFW第一列をやるように言われて、僕らのところに来たりしています。ウチの息子も高校時代はNo8でしたが、大学（明治大）の監督からPRをやってくれと事前に言われていた。そういう選手が結構いるんです」

このような高校、大学進学前や所属チーム内でPR転向を目指す選手、既にFW第一列でプレーしている選手、ペコさんがコーチを務めてきた高校、大学などの教え子たちが、この“虎の穴”に集まって来る。自分自身の学生の頃を思い返してみると、10代でここまで自分のポジションを決めて取り組む選手は多くはなかった。ましてやトライや、ボールを持って走るようなプレーとはあまり縁のないPRなら尚更、隙あれば他のポジションに転向したいと思う選手もいたが、この“虎の穴”に集まる恰幅のいいティーンエージャーは、そんな“邪念”はないようだ。

PRアカデミーの3つのキーワードは「背中が平行」「膝下5cm」「95度」

PRアカデミー開校から参加している南部龍之介くん（川口西中3年）は、こんな思いで“修行”を続けている。

「父と兄の影響で2歳からラグビーを始めました。中学途中でSOからHOに転向したのでPRアカデミーに来ています。火、木曜はアライブで練習して、週末は川口ラグビースクールでプレーしています。スクラムの練習はきつくて大変だけど、コーチの皆さんが細かいところまで教えてくれるので、高校生になったら自分のためになると思っています。ここだと高校生と一緒に練習もするので、皆重たいけれど、いろいろ教えてくれるのもいいですね」

アカデミーでは中高生が一緒に練習するため、体重差などに配慮しながらだが、年代の違う相手からの経験や学びも大きなメリットだ。練習を取材した時も、スクラムを組み合うメニューの時に、組んでいない選手たちがお互いに組み方や足の位置などを教え合う姿もあった。南部くんが転向して憧れる選手になったのはスピアーズの江良颯。ペコさんの後輩でもある機動力とハードタックルが武器の日本代表HOをお手本に、SO仕込みのパスワークとステップも武器にする「2番」を目指す。

「アライブ・アカデミー」が中高生を対象としているのに対して、PRアカデミーには発足の段階から敢えて年齢制限を設けなかった。ラグビースクールなどで指導をしているコーチらも受講したいという声があったからだ。そんな“虎の穴”での指導では、恩師スタイルズからの教えも生かしている。

「スクラムを組む時は背中が地面と平行になるとか、膝から地面までの距離は5cm、そして（膝、腰の）角度は95から105度ということを教わりました。それまでは『低く組め』とか何となく感覚で組んでいたのを、ニックが数値化して教えてくれたのが僕にはすごくしっくりきた。それをやれば上手くなる、強くなると。この『背中が平行』『膝下5cm』『95度』がPRアカデミーでも3つのキーワードになっています」

年齢不問ではあるが、とりわけ中高生という世代の指導に力を注ぐのは、慶応志木や昌平という高校チームでスクラムを指導した経験が反映されている。

「中学生はスクラムは基本組むだけで押し合わない。高校にも1.5mしか押せない国内ルールがある。なので、例えば中学生が高校に入った時点でスクラムを組めるようだと、それでリザーブくらいには入れちゃうんです。そこから頑張って花園にでも出場したら、大学進学にも影響するんです。スキルだけじゃなくて、安全面でも中学生でどう組めば安全かを分かっていれば、怪我せずに長くプレー出来るなと思ったんです」

こんなスクラムに特化した教室を作りたいという思いは、アライブ・アカデミー開校当時からあったという。

「構想はあったけれど、最初はお金の面でも厳しいかなと考えていました。でも何人かの中学生から、高校からPRをやりたいという話は聞いていた。僕の高校時代を振り返っても、スクラムの指導って少なくて、組んだ経験もあまりない。もし今の子供たちが、それで嫌になっちゃったらという思いもありました。それに、アカデミーでは僕はパスやキックは教えないけれど、ブレークダウンなんかを教えていても、なにか違和感があるんですよね。いろいろな人からも『ペコさん、パス出来るの』と言われちゃったりね。なので、いろいろなスキルコーチも呼んで、僕は得意なところをやったほうが満足感もあると考えて、ニッチなPRのアカデミーを始めたんです」

最初は手探りのPRアカデミーだったが、授業を月曜日開催にしたこともプラス材料になった。月曜日は練習がない高校、大学チームも多いため、部活を気にせず参加出来る選手が多いのだ。PRに限らずだが、ペコさんが試合をするためのチーム（クラブ）を作らず、練習だけに特化したアカデミーを作ったのも、既存のチーム（部活）から選手を奪うようなことをせずに、子供たち個々の能力を伸ばす育成だけにフォーカスしているためだ。

子どもたちが「輝ける場所」を見つけてほしい

今はオーナー兼指導者としてラグビーアカデミーを切り盛りするペコさんだが、そのバックグラウンドも興味深い。

ラグビーを始めたのは埼玉・行田工高からだが、父・邦光さんの存在が大きく影響する。北海道・滝川西高から日本体育大に進学。当時大学屈指の強豪で公式戦にも出場すると、卒業後は教員となり埼玉・行田商などでラグビー部監督として選手を育ててきた。

「僕は小中とラグビーをする環境がなかった。なので小学校6年間は野球、中学では陸上部でした。でも当時は体が大きいほうだったこともあって、父からは高校でラグビーをやるために柔道をやれと言われていたんです。で、中学の柔道部をみたら皆太っている。俺も太っているんだと思って、だったら痩せてやると陸上を選んだ。でも結果的に投擲種目をやったので、ずっとスクワットして、こんな（太い）足になっちゃった」

親に反発して陸上を選んだが、結果的にスクラムに必要な足腰を鍛えることに繋がった。進学した行田工は、当時は熊谷工と花園出場を争っていた強豪校。そこからラグビー一筋となったが、不思議な縁がスピアーズ入りという進路を後押しした。

「僕は教員希望で日体大を志望していたが、入試に失敗したんです。でも、浪人してまで大学という思いもなくて就職を考えていた。もう年度末の時期で難しい状況でしたが、当時、埼玉県の高校の試合中継で解説をしていた真下昇さんが、勤めていたクボタに推してくれたんです。真下さんが、行田工監督だった新井（均）先生と同じ筑波大という繋がりもありました」

真下氏は、国内トップレフェリーとして活躍後に、日本ラグビー協会で専務理事を務めた人物だ。日本のW杯招致から2019年の開催まで尽力したラグビー界の重鎮でもある。そんなレジェンドとの試合中継、高校の監督と先輩後輩という縁にも助けられてクボタに入社出来たことが、今に繋がっている。最初に夢見た教員の道こそ断念はしたが、長い現役生活の先に辿り着いたのがアカデミーでの指導者というのも運命を感じさせる。父の影響は大きいが、ペコさんの弟も高校教師になり、長女も教員の道を選ぶなど、教育者一家という血筋が、いまの仕事に影響しているのかも知れない。

その長女も含めた二女一男の子供たちも全員ラグビー経験者だ。長女はラクロスに転向したが、次女・仁那は立正大4年、長男・優悟は明治大2年で、共に父と同じFW第1列でプレーしている。

今は「アカデミー」一期生が社会人になる世代だ。ようやく軌道に乗り始めたPRアカデミーでも“卒業生”が東福岡、石見智翠館、目黒学院など全国大会の常連校に進学している。

「そういう子たちが、今はこのアカデミーに教えに来てくれたりするんです。そうすると、今の生徒たちも喜ぶんです。このアカデミーに、こんな選手がいたんだとね」

教え子たちが強豪校へ進むことも自慢だが、指導を続ける中で大事にしているのは選手たちに「輝ける場所」を見つけてほしいという思いだ。

「とにかく大事にしているのは、生徒たちを楽しませることなんです。子供たちが高校、大学と進学して、いかにハッピーになれるか。そのために、何を身に付ける必要があるかを考えながら教えています。要は、彼らが輝ける場所というのを作ってあげたいです。スクラムは楽しいんだよ、スクラムでも輝けるんだよということを伝えています。だから、スクラムの基本やスキルを身に付けさせて送り出すのが、このアカデミーの使命だと思っています。それで子供だけじゃなくて、親もハッピーになれば、それがゴールじゃないかな」

WTBのようなトライゲッターや司令塔役のSOはゲームでも注目され、脚光を浴びるポジションだ。だが、80分間の試合の中でボールを持つ機会も少ないPRでも楽しめる、ハッピーになれる――そんな思いが、他に類を見ない“虎の穴”開校の大きなモチベーションになっている。その根底にあるのが、大人たちが子供にどう「輝ける場所」を作ってあげられるかだ。

「ウチの長女の話なんですけど、ラグビーを6年間やっていたけれど辞めたんです。その時は『痛いから』と言って、スポーツはやらないと話していた。けれど、今はラクロスをやっているんですね。スポーツって、そこにあるとやっちゃうんですよね。辞めてしまう子は、自分が輝ける場所が何かをわからないだけだと思うんです。でも、競技は違っても、またやり始めてしまう。スポーツって独特の人と人とのコミュニケーションだし、育成には一番持ってこいだとも感じています。誰もが応援してくれるでしょ。だから、子供たち1人ひとりに、もっとそういう場を作ってあげたいなと思いますよね」

PRアカデミーの子供たちがスクラム修行を続ける隣のコートでは、「アライブ」の生徒たちが楽しそうにパス練習や実戦形式のタッチラグビーを続けている。それでも、スクラムに打ち込む選手には、トライゲッターや司令塔にも負けない輝ける場所は必ずある。それを信じて、スクラムを組み、拘り続けるペコさんと愛すべき“太っちょ”たちの挑戦が続く。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。