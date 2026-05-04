◆全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）

１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得する。

２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が参加。留学生は登録が２人以内、出場が１人以内。今年１月の第１０２回箱根駅伝７位の城西大、同１０位の日大の箱根駅伝シード校（１０位以内）、同１４位で２１年ぶりにシード権を逃した東洋大などが伊勢路行きの７枚の切符を争う。

第１組は午後６時スタート。その後、４０分毎にレースが行われ、ケニア人留学生など強豪選手が集まる最終第４組は午後８時にスタートする。

２４年までは６月下旬に行われていたが、暑熱対策のため、昨年は５月１８日に開催され、今年はさらに５月４日に早まった。

予想気温は午後６時が２１度、午後８時が１９度に収まっているが、強い風が吹いている。複数の監督は「熱中症の心配は少ないが、強風が問題。第３組までは大きな集団のスローペースになることが予想されます」と同様の見解を明かした。

勝負を決める最終組には、ケニア人留学生を中心に好選手が多く出場する。持ちタイムトップの日大は、１万メートル日本学生歴代３位（２７分２０秒０５）のシャドラック・キップケメイ（４年）、同３位の山梨学院大は関東学生対校１部ハーフマラソン４連覇のブライアン・キピエゴ（４年）、同８位の東京国際大は１万メートル日本学生記録（２７分６秒８８）を持つリチャード・エティーリ（４年）を投入。１万メートル日本歴代７位、日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つ東農大の前田和摩（４年）も最終組に出場する。

第３組終了時点で８位以下の圏外のチームはリスクを負って、勝負に出るために、ハイペースになる可能性がより高まる。２７分台のハイレベルな戦いが期待される。

箱根駅伝の予選会は、一斉スタートのハーフマラソンに１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで競うが、全日本大学駅伝関東選考会は１人の失敗も許されない。駅伝と同様に大きなプレッシャーがかかるタフなレースとなる。

事実上の今季の「駅伝シーズン初戦」の注目度は高く、第１組が始まる１時間前に熱戦を見届けるため、駅伝ファンが約１００メートルの長蛇の列をつくった。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

全日本大学駅伝関東選考会の出場校と申し込み記録（有効期間内の１万メートル公認記録の上位８人合計タイム）は以下の通り。

＜１＞日大 ３時間４８分３１秒５２

＜２＞法大 ３時間５０分３２秒９５

＜３＞山梨学院大 ３時間５０分４６秒１７

＜４＞中央学院大 ３時間５１分１５秒３８

＜５＞城西大 ３時間５１分２８秒６２

＜６＞東洋大 ３時間５１分３６秒５６

＜７＞大東大 ３時間５１分４６秒８９

＜８＞東京国際大 ３時間５１分５５秒９１

＜９＞駿河台大 ３時間５２分 １秒９８

＜１０＞神奈川大 ３時間５２分１５秒８４

＜１１＞日体大 ３時間５２分２８秒５９

＜１２＞専大 ３時間５２分３７秒５５

＜１３＞国士舘大 ３時間５２分４１秒６８

＜１４＞東農大 ３時間５３分３２秒６０

＜１５＞明大 ３時間５３分５９秒００

＜１６＞東海大 ３時間５４分１４秒３３

＜１７＞立大 ３時間５４分２０秒７８

＜１８＞拓大 ３時間５４分５３秒２６

＜１９＞流通経大 ３時間５５分１０秒０７

＜２０＞芝浦工大 ３時間５５分１２秒７５