1987年11月29日、大韓航空858便が海上で爆発、乗客・乗員115人全員が犠牲となった。この爆弾テロの実行犯の一人である金賢姫（キム・ヒョンヒ、当時25歳）は逮捕されたのち死刑判決を受けるも特赦により釈放。そして、金賢姫は、逮捕時に自らを取り調べた捜査官と結婚に至る。

【画像】2009年に開かれた記者会見では、金賢姫は、北朝鮮に拉致された日本人である田口八重子さんから日本語を教わったことを明かした

国家に翻弄された「禁断の恋」を、金賢姫が赤裸々に明かした「文藝春秋」2023年7月号の記事を一部紹介します。（聞き手 谷上栄一・ノンフィクション作家）。

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「拷問されると覚悟していたのですが…」

――これまで匿名にしてきたご主人（※2021年に死去）の名前を教えていただけますか。

金 鄭炳久（チョンビョング）です。彼は私が国家安全企画部の地下室に連行され、取り調べを受けた時の捜査官の一人です。当時、彼は29歳で、韓国に潜伏する北朝鮮の工作員を摘発する担当をしていました。まだ若かったので、私が自殺を図らないよう24時間監視したり、先輩捜査官が尋問する様子を記録する係をしていました。



大韓航空機爆破事件の実行犯である金賢姫は、死刑判決を受けるも特赦により釈放。その後、自らを取り調べた捜査官と結婚していた（写真は1991年に撮影） ©文藝春秋

私は取り調べで、必死に中国人に成りすまそうとしました。一番心配していたのは寝言です。朝鮮語をしゃべってしまい、北朝鮮の工作員だとバレるんじゃないか、と。その様子も、旦那さんは監視していました。そうするうちに、旦那さんは誰よりも「北朝鮮工作員金賢姫」に詳しい人になっていきます。

私は拷問されると覚悟していたのですが、みんなに親切にされて戸惑いました。嘘をつき続けるのは苦しかったです。

捜査官たちはそんな私を、ソウルの繁華街の明洞に連れだしました。北朝鮮では、南はアメリカの傀儡政権のせいで人民は非常に貧しいと教えられます。しかし、街には物があふれ、人々は活気に満ちていました。私は南の豊かさに愕然とし、教え込まれたのは嘘だったと悟ります。私がやったことは祖国統一の助けになるどころか、罪なき人びとの命を犠牲にしてしまっただけなのだ、と。そして、真実を語る決心をしたのです。

「禁断の恋」の始まり

――金さんは裁判で、1990年に死刑が確定しますが、すぐに、盧泰愚（ノテウ）大統領の特別赦免（特赦）が出ます。“北の闇を語る生き証人”として生かされたのです。この決定で自由の身になったのですか？

金 いえ。自由な外出は禁止されました。安企部の施設で女性捜査官と暮らしながら、安企部で北朝鮮の内情の報告や翻訳、講演活動といった仕事をしました。

その頃、旦那さんは引き続き私の担当をしていました。旦那さんを含め、私の周りにいる捜査官は、休暇の間は自由に過ごせるのでうらやましく思っていました。

そんなとき、ある休日明けに旦那さんが「自分たちだけ休暇を取り、遊んですまないね」と言って、お土産をくれたのです。そんな人は今までいませんでした。この人は気持ちが温かいと思いました。このことで、ほかの人とは違う目で彼を見るようになりました。

――「禁断の恋」の始まりですね。

金 ええ。そこで、私から旦那さんと同僚の男性捜査官に声をかけて、3人で食事をすることになりました。でも、その同僚が、気を利かせてレストランに現れず、旦那さんと2人きりで食事をすることになったのです。私には親友も友達もいない。心を開ける人がいなかった。旦那さんは、最初から私のことを一番よく知っていた、一番信頼できる人になっていたのです。事件から8年後の1995年のことです。

――彼が初恋の人ですか？

金 ええ。

〈捜査官と恋に落ちた金賢姫は、政府監視下でいかにして愛を深めたのか？この続きで明かされています〉

※本記事の全文（約5400字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています（金賢姫「捜査官との『禁断の恋』」）。全文では下記の内容をご覧いただけます。



・なかなか下りなかった結婚許可

・夫の死をきっかけに子供に告白

・「愛の不時着」の感想は？

（金 賢姫／文藝春秋 2023年7月号）