「おい！！ 日本の旅館！！」“日本推し”ラトビア人の怒り表明に「あんた下手な日本人より日本人だよ！」
日本推しラトビア人・アルトゥルさんは5月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本への怒りを表明しました。
【写真】日本推し”ラトビア人、日本への怒り表明！
アルトゥルさんは「おい！！ 日本の旅館！！ 朝からこんなに品数出して！！ 食い切られへんと思てたのに、全部美味すぎて食ってしもたわ！！ もう二度と行かせてもらうわ！！ 頼むでほんま！！」とつづっています。
コメントでは「普通に毛色の違う日本人にしか見えません」「堂々とスパイしやがって！」「あんた下手な日本人より日本人だよ！」「え？ スパイじゃなくて、飯テロリストじゃないの？」「そのキレ方、愛しかなくて草」「スパイ結果日本文化情報Xに垂れ流しになってる…！」「うむ。旅行は宿の朝食次第だからね」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】日本推し”ラトビア人、日本への怒り表明！
「おい！！ 日本の旅館！！」アルトゥルさんは「『青い髪のラトビア人、わざと日本に擦り寄って、スパイじゃないか？』と疑われてるので、日本への怒りを表明し疑惑を解きます」と、3枚の写真を投稿。浴衣姿のアルトゥルさんが、干物や卵焼きが乗ったテーブルを前に口元に手を当ててほほ笑む姿や数々の鮮やかな小鉢が並ぶ食事を披露しています。
コメントでは「普通に毛色の違う日本人にしか見えません」「堂々とスパイしやがって！」「あんた下手な日本人より日本人だよ！」「え？ スパイじゃなくて、飯テロリストじゃないの？」「そのキレ方、愛しかなくて草」「スパイ結果日本文化情報Xに垂れ流しになってる…！」「うむ。旅行は宿の朝食次第だからね」などの声が寄せられています。
「……なんか日本語すみません（笑）」日本の不思議や面白さをSNSで発信し、コミックエッセイ『アルトゥルと行く！ 不思議の国・ジャパン』（KADOKAWA）を出版しているアルトゥルさん。3日の投稿では「五月雨」や「梅雨」の読み方など日本語の難しさについて投稿し、コメントでは「……なんか日本語すみません（笑）」「日本語は日本人にも難しい」「ワシらっていつの間にこんなんを覚えたのか？」「日本人より日本語を熟知してる感あるよ！」「それが日本語です…」「こちらが勉強になりました」「日本こそが魔境なのかも」など共感の声が続々と寄せられました。
(文:福島 ゆき)